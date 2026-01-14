2026 yılına belirsizliklerle giren küresel piyasalar, güvenli liman arayışını güçlendirdi. Jeopolitik tansiyonun yüksek seyri ve para politikalarına yönelik soru işaretleri, altını yalnızca kriz dönemlerinin değil, uzun vadeli portföy stratejilerinin de merkezine yerleştiriyor.

KÜRESEL GERİLİM ARTIYOR

ANZ analistlerine göre, küresel siyasi gerilimler ve rezerv yönetimine ilişkin artan kaygılar, ülkeleri altın varlıklarını artırmaya yöneltiyor. Banka, özellikle merkez bankalarının rezervlerini altınla çeşitlendirme eğiliminin güçlendiğine dikkat çekerek, bu eğilimin fiyatlar üzerinde kalıcı bir destek oluşturduğunu vurguladı.

YILIN İKİNCİ YARISINDA 5 BİN DOLARI DA AŞACAK

Öte yandan ABD’de Federal Rezerv’e ilişkin yaşanan gelişmeler de piyasalarda tedirginliği artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell hakkında federal savcılar tarafından cezai soruşturma başlatılması, kurumun bağımsızlığına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Analistler, bu sürecin ABD varlıklarına duyulan güveni zayıflatabileceğini ve yatırımcıların alternatif güvenli limanlara yönelmesini hızlandırabileceğini ifade ediyor.

ANZ, tüm bu faktörler ışığında altın fiyatının yılın ikinci yarısında ons başına 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Ancak raporda, olası aşağı yönlü riskler de göz ardı edilmedi. ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesi, Fed’in daha sert bir para politikası benimsemesi ve küresel jeopolitik tansiyonun düşmesi halinde altın fiyatlarında baskı oluşabileceği uyarısında bulunuldu.