Altın için korkutan tahmin: 'Bu rakam komik kalabilir'

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den altın için korkutan bir tahmin geldi. Geçer, ons altın için 'çok konuşulacak' diyerek rakam verdi ve "10 bin dolar bile komik kalabilir" dedi.

İsrail ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomi piyasasında sert etkilere neden oldu. Ons altın 5 bin dolar seviyesinden 5 bin 419 dolara kadar yükseldi.Altın dışında diğer yatırım araçlarında da sert dalgalanmalar devam ediyor. Bu noktada yatırımcılar, altın ve petrol fiyatlarında neler yaşanacağını merak ediyor.

Ekonomist Selçuk Geçer, Yeniçağ'daki köşe yazısında son yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı’nın kapanması, birkaç tankerin beklemesinden çok daha fazlasını ifade ettiğini söyleyen Geçer, “Boğaz kapandığında; petrol fiyatları hızla 120–150 dolar bandına tırmanır, lojistik aksar, üretim maliyetleri artar, küresel enflasyon patlar” ifadelerini kullandı.

Güvenli liman vurgusu yapan Geçer, “Böyle zamanlarda güvenli liman altına olan yönelim artar” dedi.

'10 bin dolar bile komik kalabilir'

Kısa süreli krizlerde fiyatların sıçradığını söyleyen Geçer, bu noktada düzeltmelerin de olabileceğini belirtti.

Geçer rakam vererek altın öngörüsünde şunları dile getirdi:

“Dalgalanmalar artar. Uzun süreli bir yıpratma savaşı ve kalıcı stagflasyon ortamı oluşması durumunda ise, altın için bu bir “atak” değil, finansal mimaride bir “rejim değişimi” anlamına gelir. Ki bu durumda 10 bin dolar bile komik kalabilir.”

Piyasada son durum şu şekilde;

Ons altın: 5 bin 383 dolar

Gram altın: 7 bin 606 TL

Brent Petro: 78,58 dolar

