Altın için korkutan tahmin: 'Bu rakam komik kalabilir'

Hürmüz Boğazı’nın kapanması, birkaç tankerin beklemesinden çok daha fazlasını ifade ettiğini söyleyen Geçer, “Boğaz kapandığında; petrol fiyatları hızla 120–150 dolar bandına tırmanır, lojistik aksar, üretim maliyetleri artar, küresel enflasyon patlar” ifadelerini kullandı.

Güvenli liman vurgusu yapan Geçer, “Böyle zamanlarda güvenli liman altına olan yönelim artar” dedi.

'10 bin dolar bile komik kalabilir'

Kısa süreli krizlerde fiyatların sıçradığını söyleyen Geçer, bu noktada düzeltmelerin de olabileceğini belirtti.

Geçer rakam vererek altın öngörüsünde şunları dile getirdi:

“Dalgalanmalar artar. Uzun süreli bir yıpratma savaşı ve kalıcı stagflasyon ortamı oluşması durumunda ise, altın için bu bir “atak” değil, finansal mimaride bir “rejim değişimi” anlamına gelir. Ki bu durumda 10 bin dolar bile komik kalabilir.”

Piyasada son durum şu şekilde;

Ons altın: 5 bin 383 dolar

Gram altın: 7 bin 606 TL

Brent Petro: 78,58 dolar