Küresel piyasalarda çarşamba gününe odaklandı. 10 Aralık Çarşamba günü ABD Merkez Bankası, (Fed) faiz kararını açıklayacak. Altın fiyatlarının kaderi çarşamba günü belli olacak. Kritik Fed kararının altın piyasalarına etkisi yakından izleniyor. Peki piyasa çarşamba gününden ne bekliyor? İşte detaylar...

Mevcut fiyatlamalara göre, para piyasaları Fed'in Aralık ayında faizleri indirme olasılığını yaklaşık yüzde 85 olarak öngörüyor. Fed, 29 Ekim 2025 tarihli toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmişti.

Doların son günlerde değer kaybı yaşaması ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta faiz indirimine gideceğine dair güveninin artması, altın fiyatlarının yeni haftaya pozitif başlamasını sağladı.

ÇARŞAMBA GÜNÜNÜN ALTINA ETKİSİ

Haftayı kritik günü çarşamba altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Çarşambadan önce çarşambadan sonra olarak gözler kritik Fed kararına çevrildi. Çarşamba gününe kadar biraz daha yatay ama çarşamba gününden sonra biraz daha dalgalı bir piyasa yaşanabilir.

Mevcut tabloya göre Fed’in olası faiz hamlesi altın sert hareketlenmeler meydana getirebilir. Fed tarafındaki seyrin altın için belirleyici olabilir.

ALTINDA SON DURUM

Altın fiyatları haftaya pozitif seyirde başladı. Haftanın ilk işlem gününde akşam seansına doğru 17.10'da 4 bin 208 dolarda bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİ

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.