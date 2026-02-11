Son dönemde küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Ons altın 5 bin doların üzerinde kalma mücadelesi verirken, yatırımcılar 2026 yılına ilişkin beklentilere odaklanmış durumda.

Yabancı bankaların altın fiyat tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekiyor.

SON 1 AYDA SERT HAREKETLER GÖRÜLDÜ

Ocak ayı sonunda 5 bin 598 dolara kadar yükselen ons altın, şubat ayı başında 4 bin 402 dolara kadar geriledi. Bu seviyede gelen tepki alımları sonrası yönünü yeniden yukarı çeviren altın, 5 bin dolar civarında dengelendi.

Uzmanlar, yüksek volatilitenin kısa vadede devam edebileceğini belirtiyor.

DEV BANKALARDAN 2026 İÇİN 6 BİN DOLAR VE ÜZERİ TAHMİN

Küresel finans devleri 2026 yıl sonu için altın fiyat tahminlerini açıkladı. Öne çıkan beklentiler şöyle:

Societe Generale

2026 yıl sonu ons altın tahmini: 6 bin dolar

JPMorgan

2026 yıl sonu ons altın tahmini: 6 bin 300 dolar

Deutsche Bank

2026 yıl sonu ons altın tahmini: 6 bin dolar

Wells Fargo

2026 yıl sonu ons altın tahmini: 6 bin 300 dolar

BNP Paribas

2026 yıl sonu ons altın tahmini: 6 bin dolar

Bankaların büyük bölümünün 6 bin dolar ve üzeri seviyelere işaret etmesi, orta vadeli yükseliş beklentisinin güçlü kaldığını gösteriyor.

ALTINDA YENİ REKOR SANARYOSU MU?

Uzmanlara göre enflasyonist baskılar, merkez bankalarının rezerv tercihleri ve küresel ekonomik riskler altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Özellikle büyük yatırım bankalarının 2026 için 6 bin dolar seviyesinde birleşmesi, ons altında yeni rekor ihtimalini gündeme taşıdı.

GÖZLER 2026 HEDEFLERİNDE

Kısa vadede dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında, uzun vadeli beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü bankaların 6 bin dolar ve üzeri tahminleri, yatırımcıların radarını 2026 yılına çevirmiş durumda.

Altın piyasasında volatilite sürse de, küresel devlerin projeksiyonları yukarı yönlü beklentiyi güçlendiriyor.