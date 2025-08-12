Piyasaların dört gözle beklediği ABD Tüketici Fiyat Endeksi açıklandı. ABD'nin temmuzda aylık enflasyonu beklentilere paralel şekilde yüzde 0,2 gelirken yıllık enflasyonu da beklentinin altında yüzde 2,7 seviyesinde geldi. Piyasalar, açıklanan verinin Fed'in eylülde açıklayacağı faiz kararına dair önemli bir ipucu sunacağı görüşünde. Veri ile göstergelerin değişmesi bekleniyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de sosyal medya hesabı X'ten beklenen verilerin etkisini ve piyasanın nabzını değerlendirdi.

"DİKKAT EDİN" DİYE UYARDI

Memiş, veriye ilişkin "Bugün saat 15:30’a dikkat edersiniz. Çünkü ABD enflasyon verisi açıklanacak.

15:30-16:30 arası dalgalanmalar göreceksiniz. Ama korkmayın onlar teknik olarak belirlediği bant aralığının dışına çıkmayacak. 3.305-3.440 $ ons altın, 36,80-39,80 $ ons gümüş, 1,1550-1,1750 EUR USD paritesi. Ama siz kripto paralara dikkat edin. Borsada teknik satışlar zaten gecikmişti ondan da korkmayın." diye belirtti.

"KASIMDA İLGİNÇ ŞEYLER OLACAK"

Memiş ayrıca gümüşü olanlara da şu telkinde bulundu:

"Elinde altın ve gümüşü olan korkmasın. Kısa vadeli düşüş yönlü düzeltmesi bittikten sonra onlar tekrar sert yükselir. Ana trende odaklanın. Plana sadık kal, Kasım’a kadar bekliyorum. Kasım’da çok ilginç şeyler olacak."

GÜMÜŞ ALTINI GEÇTİ

Bir süredir gümüşteki değerlenmeye dikkati çeken Memiş, şu karşılaştırmayı yaparak örnek verdi:

"1 Ocak’ta 10.000 liram ne oldu?

Gümüş de 15.086 TL

Altın da 14.426 TL

Nisan’da boşuna gümüş diye uyarmadım.

Siz zekisiniz"