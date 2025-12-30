Yılın son günlerine yaklaşılırken altında kar satışları altın fiyatlarının son iki haftanın en dibini görmesine neden oldu. Gümüş, platin ve paladyum gibi diğer değerli metaller de sert dalgalandı.

Spot altın yüzde 0,4 artışla iki haftanın en dibi olan 4 bin 323 doları gördü. Cuma günü 4 bin 550 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden altın dün ise 21 Ekim'den bu yana en sert düşüşünü yaşadı. Bugün ise güne 4 bin 362 dolardan başladı.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altındaki düşüş yurt içinde gram altına da yansıdı. Haftanın ikinci işlem gününe 6 bin 22 liradan başlayan gram altın cuma günü 6 bin 279 liraya kadar çıkmıştı.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ ALTINI ZORLUYOR

ABD doları endeksi, haftanın ilk işlem gününde diğer para birimleri karşısında son bir haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyretti. Doların güçlenmesi, dolar bazında fiyatlanan altını farklı para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirirken, altın talebi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

2025’TE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Altın, 2025 yılı genelinde yüzde 66 oranında değer kazanarak güçlü bir performans ortaya koydu. Bu yükselişte; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentiler, parasal gevşeme olasılığı, artan jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ve borsa yatırım fonlarındaki (ETF) pozisyon artışları belirleyici oldu.

Fed fon vadeli işlemleri, önümüzdeki yıl iki ya da üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini fiyatlıyor. İlk indirimin mart ayında yapılma olasılığı ise yaklaşık yüzde 50 seviyesinde görülüyor. Faizlerin düşmesi, getiri sağlamayan altın gibi varlıklar için genellikle destekleyici bir ortam yaratıyor.

GÜMÜŞTE SERT HAREKETLER

Spot gümüş fiyatı güne 74,23 dolarla başladı. Ancak bir önceki seansta 83,62 dolar ile tarihi zirvesini gören gümüş, pazartesi günü 11 Ağustos 2020’den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı.

Yılbaşından bu yana yüzde 154 değer kazanan gümüş, bu performansıyla altını açık farkla geride bıraktı. ABD’nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi, arz tarafındaki kısıtlar, düşük stok seviyeleri ile sanayi ve yatırım talebindeki artış, fiyatlardaki yükselişin temel nedenleri arasında yer aldı.

PLATİN VE PALADYUM DA SERT DÜŞTÜ

Spot platin, yüzde 0,1’lik sınırlı artışla 2 bin 110,60 dolara yükselse de haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürdü. Pazartesi günü 2 bin 478,50 dolar ile rekor kıran platin, günün ilerleyen saatlerinde tarihindeki en sert günlük düşüşlerden birini kaydetti.

Paladyum fiyatı ise yüzde 0,7 gerileyerek 2 bin 605,78 dolara indi ve iki haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü.