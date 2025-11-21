Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası altın ve gümüş ithalatı verilerini açıkladı. Bu verilere göre ekim ayında altın ithalatı 13,43 ton, gümüş ithalatı 182,2 ton oldu. Altın ithalatı böylece nisan ayından bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Altın ithalatı bir önceki ay 9,46 ton, gümüş ithalatı 116,59 ton seviyesindeydi.

2024 yılı ekim ayında altın ithalatı 9,65 ton; gümüş ithalatı ise 37,27 ton seviyesinde gerçekleşmişti.

GÜMÜŞ İTHALATI İKİYE KATLADI

Ocak-ekim döneminde ise toplam altın ithalatı 101,49 ton oldu. 2024 aynı döneminde rakam 97,7 ton düzeyindeydi. Aynı dönemde gümüş ithalatı ise 663,11 ton olarak gerçekleşti. 2024'ün aynı döneminde 327,7 ton düzeyindeydi.