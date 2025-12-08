Doların son dönemde değer kaybetmesi ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta faiz indirimine gideceğine dair güveninin artması, altın fiyatlarının yeni haftaya pozitif başlamasını sağladı.

ONS VE GRAM ALTIN YÜKSELDİ

Spot altın yüzde 0,3 yükselişle ons başına 4.209,70 dolar seviyesine çıktı. ABD altın vadeli işlemleri ise 4.241,30 dolar civarında yatay bir seyir izledi.

Ons fiyatındaki hafif artış, yurt içi altın piyasasına da yansıdı. Türkiye’de gram altın, haftaya yüzde 0,3'lük yükselişle 5.763 lira seviyelerinde başladı.

“FAİZ İNDİRİMİ ALTINI DESTEKLİYOR”

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, çekirdek PCE verilerinin beklentilerle uyumlu geldiğini belirterek, Fed’in bu hafta faiz indirmesine yönelik beklentilerin güçlendiğini söyledi.

Waterer, “Daha gevşek para politikası beklentisi altını yukarı taşıyor” dedi. Analist ayrıca, “Faiz indirimi beklentisi doları baskılarken altına hareket alanı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

ABD EKONOMİSİNDE YAVAŞLAMA İŞARETLERİ

ABD’de tüketici harcamaları eylülde ılımlı bir artış kaydederek üçüncü çeyrek sonunda ekonomide momentum kaybına işaret etti. Zayıflayan işgücü piyasası ve yükselen yaşam maliyetleri talebi baskılamayı sürdürüyor.

Özel sektör istihdamı ise son iki buçuk yılın en sert düşüşünü yaşamıştı.

Fed yetkililerinden gelen daha temkinli açıklamalar, piyasada parasal gevşeme beklentilerini artırıyor.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, 9-10 Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine yüzde 88 olasılık veriyor.

GÜMÜŞ REKORUN ARDINDAN DÜZELDİ

Faiz indirimlerinin genelde altın gibi getirisi olmayan varlıkları desteklediği bilinirken, gümüş piyasasında ise rekor sonrası sınırlı bir geri çekilme yaşandı.

Gümüş, cuma günü gördüğü 59,32 dolarlık tarihi zirvenin ardından yüzde 0,4 düşerek 58,06 dolara geriledi. Beyaz metal yıl başından bu yana yüzde 100’ün üzerinde değer kazandı.

Waterer, gümüşün hâlâ altına göre düşük fiyatlandığını, 2025’te öngörülen rallinin ise sanayi talebindeki artışı ve 2026’ya kadar süreceği tahmin edilen arz açığını yansıttığını söyledi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Platin fiyatı yüzde 0,7 yükselerek 1.653 dolara, paladyum ise yüzde 0,1 düşüşle 1.455,97 dolara geriledi.