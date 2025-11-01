İtalyan konsept sanatçısı Maurizio Cattelan’ın Sotheby’s, eseri “sanatsal üretim ile maddi değerin çarpışmasına dair keskin bir yorum” olarak tanımladı. 2016 yılında ilk kez sergilenen ve 2019’da İngiltere’deki Blenheim Sarayı’ndan çalınmasıyla küresel medyanın manşetlerine taşınan eser, şimdi tekrar koleksiyonerlere açık artırmayla sunulacak.

FİYATI 10 MİLYON DOLAR

18 Kasım’da gerçekleşecek müzayedede başlangıç fiyatı, yapımında kullanılan yaklaşık 101 kilogram saf altının piyasa değeri üzerinden belirlenecek. Bu da güncel rakamlarla 10 milyon dolar civarında bir bedel anlamına geliyor.

Sotheby’s Çağdaş Sanat Bölümü Başkanı David Galperin, Cattelan’ı “sanat dünyasının usta provokatörü” olarak nitelendirdi. Sanatçı ise daha önce yaptığı açıklamalarda “Amerika” eserinin, aşırı zenginliğe ve tüketim kültürüne bir hiciv niteliği taşıdığını vurgulamıştı.

Cattelan, eserin mesajını şu sözlerle özetlemişti:

“Ne yerseniz yiyin, ister 200 dolarlık bir öğle yemeği ister 2 dolarlık bir sosisli sandviç olsun; sonuçta tuvalette herkes eşittir.”