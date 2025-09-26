32’nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında verilen Onur Ödülleri, Türk sinemasının iki usta ismi Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay’a takdim edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen törende, Aslantuğ'un yaptığı konuşma geceye damga vurdu.

"Ödülümü Zeydan Başkan ve benzeri mağduriyet yaşayanlar adına alıyorum"

Doğum günüyle aynı gün denk gelen törende ödülünü alan Mehmet Aslantuğ, konuşmasında tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a selam göndererek şunları söyledi:

"Keşke doğum günümde bu ödülü Zeydan Karalar’dan alsaydım. Ödülümü, haklarında soruşturma görev başındayken de yapılabilecekken, çifte standartla özgürlükleri elinden alınmış; bu ülkeye hizmet etmek isteyen Zeydan Başkan ve benzeri isimler adına alıyorum."

Aslantuğ, sanat yolculuğunun 40 yıla yaklaştığını belirterek, hayatın kendisine cömert davrandığını ve buna minnettar olduğunu söyledi. "Birlikte olacağımız daha güzel günler gelecek" diyerek sözlerini tamamladı.

Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Meral Orhonsay, festival yönetimi tarafından onur ödülüne layık görüldü. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Sanat, barış ve umudun dili”

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Geçer, şu mesajları verdi:

“Zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde bizler savaşlara karşı barışı, adaletsizliğe karşı hukuku, haksızlıklara karşı adaleti savunuyoruz. Sinema bu arayışın en güçlü dilidir.”

Geçer, Zeydan Karalar’ın cezaevinde olmasına rağmen festivalin devam etmesi yönünde kararlılık gösterdiğini belirtti. Bu yılki festival temasının barış ve özgürlük olduğunu vurgulayan Geçer, ödül sahiplerinin sinemaya ve topluma kattığı değere teşekkür etti.