Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirket listesinin 5’inci sırasında 142 milyar liralık cirosu ile yer alan İstanbul Altın Rafinerisi’ne (İAR) yönelik Ekim 2025’te operasyon düzenlenmişti.

ŞOFÖRLER DE VAR

Operasyonda şirket sahibi Özcan Halaç ile şirketin CEO’su Ayşen Esen dahil 20 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

‘Suç örgütü kurmak ve üye olmak ile kamu zararına dolandırıcılık’ iddiasıyla yürütülen soruşturmaya yeni isimler girdi.Halaç’ın eşi Zeynep Başak Halaç gözaltı sonrası tutuklandı. Ekim ayındaki operasyonda evinde 200 kilo altın bulunan Özcan Halaç’ın halası da gözaltına alındı. Bulunan altının, baba Fazıl Halaç tarafından miras kaldığı iddia ediliyordu. Operasyonda ayrıca aile üyelerinin şoförlüğünü yapan isimlerin sorguya alındığı öğrenildi. Şirket sahibi Özcan Halaç’ın, 17 paravan şirket kurarak sahte ihracat belgeleriyle devlet teşviki aldığı öne sürülüyordu.