Küresel piyasalar kritik haftaya başladı. Piyasalar bu hafta Fed faiz kararı toplantısını ve Tarım dışı istihdam rakamlarını yakından izleyecek. ABD başkanı Trump ile Fed başkanı Powell arasında faiz çekişmeleri devam ederken, Fed'in izleyeceği politika piyasalar tarafından merak ediliyor.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle haftanın son işlem gününü 3 bin 325 dolar ile 3 bin 3374 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 337 dolardan tamamladı. Yeni haftaya ise yükselişle başlayan ons altın sabah seansında 08.25'te 3 bin 328 dolar bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altındaki toparlanma ve dolar/TL kurundaki yatay seyrin etkisiyle gram altının yön arayışına girdiği görülüyor. Cuma gününü 4 bin 331 lira ile 4 bin 39 lira aralığında geçirdi. Yeni günde ise sabah seansında 08.25'te 4 bin 350 lirada bulunuyor.

KAPALI Ç AR Ş I ALTIN F İ YATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın resmi rakamlarda 4 bin 350 liradan satılırken, Kapalıçarşı'da 4 bin 394 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

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