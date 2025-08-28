Küresel piyasalarda yaşan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. ABD tarafında yaşana gelişmeler, piyasalar tarafından oynaklığı meydana getiriyor. Gram altın gece seansında rekor tazelerken, ons altında kritik seviyeler yakından izleniyor. Cuma günü ABD tarafında enflasyon göstergesi olarak bilinen kişisel tüketim harcamaları verisi, piyasalar tarafından yakından izlenecek.

ABD Merkez Bankası (Fed), Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişimine itiraz edeceğini ve görevine devam edebilmek için yargıya başvuracağına yaşanan gerilimler ise piyasalarda sert hareketlenmelere neden oldu.

ABD Merkez Bankasının, yalnızca ekonomik verilere dayanarak karar alma yeteneğine olan güvenin zedelenebileceğini yönelik beklentiler piyasalarda altına destek verdi.

Öte yandan piyasaların merakla beklediği Nvidia bilançosunu açıkladı. Buna göre California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 56 artışla 46,7 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

GRAM ALTINDANDAN REKOR!

Gram altın, dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki geri çekilmelerin etkisiyle dün sert yükselişler yaşayarak rekor tazeledi. Gram altın dün 4 bin 486 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü. Ancak gram altındaki bu yükseliş pek kalıcı olmadı. Gram altın dün gece seansında 4 bin 465 liraya kadar geriledi. Sabah seansında ise 08.39'da 4 bin 471 lirada bulunuyor.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın, gece 3 bin 399 dolara yükseldikten sonra 3 bin 384 dolara kadar geriledi. Sabah seansında 08.39'da 3 bin 389 dolarda bulunuyor.

KAPALIÇAR Ş I ALTIN F İ YATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın resmi rakamlarda 4 bin 471 liradan satılırken, Kapalıçarşı'da 4 bin 502 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları....

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.