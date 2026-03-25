Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Gram altın spot piyasada 6 bin 475 lira seviyelerinde işlem görürken, fiziki piyasada fiyatların daha yüksek olduğu görülüyor. Bu durum, yatırımcıların altın alımında hangi yöntemi tercih etmesi gerektiği sorusunu öne çıkardı.

KUYUMCU VE BANKA FİYATLARI ARASINDA FARK VAR

Piyasadaki verilere göre, fiziki altın satışının yoğun olduğu Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı, alış-satış farkı (makas) nedeniyle spot piyasaya göre yaklaşık 400 lira daha yüksek seviyeden satılıyor.

Bu fark, yatırımcıların maliyetini artırırken, özellikle kısa vadeli alım-satım düşünenler için önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

UZMANLAR BANKAYI İŞARET EDİYOR

Bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunan ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, altın alımında bankaların sunduğu imkanların daha avantajlı olabileceğini belirtti.

Şener, bankalar üzerinden yapılan işlemlerin daha kolay ve hızlı olduğuna dikkat çekerek, internet bankacılığı sayesinde günün her saatinde alım-satım yapılabildiğini ifade etti.

“YASTIK ALTI ALTININ EKONOMİYE KATKISI YOK”

Uzman değerlendirmelerinde, fiziki altının uzun süre elde tutulmasının ekonomik sistem içinde aktif rol oynamadığına da vurgu yapıldı.

Altının “yastık altında” tutulmasının ekonomiye doğrudan katkı sağlamadığı belirtilirken, finansal sistem içinde değerlendirilen varlıkların daha işlevsel olduğu ifade edildi.

DALGALI DÖNEMDE DİKKAT UYARISI

Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalara dikkat çeken uzmanlar, yatırımcıların bu süreçte temkinli hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. Fiyat hareketlerinin hızlı değişebildiği bu dönemlerde, ani kararların zarar riskini artırabileceği ifade ediliyor.

GRAM ALTINDA YIL SONU BEKLENTİSİ

Uzmanların değerlendirmelerine göre, yıl sonuna ilişkin beklentilerde büyük bir değişiklik bulunmuyor. Ons altın için daha önce dile getirilen 5.500–6.000 dolar aralığı ve gram altında 8 bin ila 10 bin lira seviyeleri öngörülmeye devam ediyor.

Özellikle küresel gelişmelerin seyrine bağlı olarak, altın fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine girebileceği ifade ediliyor.

Not: Bu haberde yer alan değerlendirmeler uzman görüşlerini yansıtmakta olup, herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararları, kişilerin kendi risk ve getiri tercihleri doğrultusunda alınmalıdır.