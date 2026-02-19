Final inişine büyük bir avantajla başlayan 25 yaşındaki sporcu, kapılardan birini hatalı geçince madalya şansını yitirdi. Yarışı İsviçreli Loic Meillard kazanırken, McGrath pist kenarında kayak batonlarını güvenlik ağlarının üzerinden fırlattı. Ardından bariyerleri aşarak karların içinde ormanlık alana doğru yürüdü ve bir süre yalnız kalmak için gözlerden uzaklara doğru gitti.

Yaklaşık iki saat sonra basın mensuplarının karşısına çıkan McGrath, "Biraz huzur ve sessizlik bulacağımı düşündüm ama fotoğrafçılar ve polis ormanda da beni buldu. Sadece kendime zaman ayırmaya ihtiyacım vardı" diye konuştu.

DUYGUSALLIĞININ SEBEBİNİ AÇIKLADI

Açılış töreni günü dedesini kaybettiğini belirten McGrath, yarışlara yas duygusuyla çıktığını ve koluna siyah bant taktığını söyledi. ABD'de doğan ancak Norveç'te büyüyen sporcu, "Normalde olaylara geniş perspektiften bakarım ama çok sevdiğim birini kaybettim ve bu her şeyi çok daha zor hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Timon Haugan da McGrath'ın son 10-12 gündür büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti ve yanında olmak için çaba gösterdiklerini ifade etti. McGrath ise yaşadıklarını zamana bırakacağını söyleyerek, "Bir süre ormanda vakit geçirdim. Şimdi sevdiğim insanlarla olacağım. Bunu sindirmek zaman alacak ama etrafımda beni seven insanlar var" dedi.