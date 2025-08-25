2022 Dünya, 2019, 2022, 2024 Avrupa Şampiyonlarında altın madalya, 2020 Yaz Olimpiyatları ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu ve 2022 Dünya Boks Şampiyonası'nda altın, Paris Olimpiyatları’nda ise gümüş madalya kazanan Milli Boksör Hatice Akbaş, 4-14 Eylül’de İngiltere’nin Liverpool şehrinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıklarını, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi’nde yoğun program ile sürdürüyor.

'MOTİVASYON KAYNAĞIM BABAM'

Liverpool’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası için istekli olduklarını kaydeden Hatice Akbaş, “Biz zaten dünya şampiyonu bir takımız ve aramızda olimpiyat madalyalı, dünya şampiyonu olmuş birçok sporcu var. Bu nedenle iddialıyız ve çok iyi de çalışıyoruz. Liverpool'da da umarım bu çalışmaları güzel bir şekilde değerlendiririz. Genç arkadaşlarımız da arkamızdan güzel bir şekilde geliyorlar ve bizi örnek alıyorlar. Onlara da başarılarının devamını diliyorum ve bu istek ve hırslarını bırakmamalarını söylemek isterim. Gün içinde sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bize, ‘Protein olarak ne kullanıyorsun, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz ve heyecanınızı nasıl yönetiyorsunuz’ gibi sorular soruyorlar. Elimizden geldiğince tecrübelerimizden aktarıyoruz. Bu yıl bir dünya şampiyonası daha oldu ve orada final oynadım. Şu an beni motive eden şey final oynamam ve bu özgüvenle oraya gidiyor olmam. Ayrıca babamın, her zaman yanımda olması beni motive ediyor” diye konuştu.

'HERKES ALTIN MADALYA ALMA POTANSİYELİNDE'

Uzun süreli kamp döneminin etkilerini çıkacakları maçlarda göreceklerini belirten Buse Naz Çakıroğlu, “Hepimiz de aynı mantalitedeyiz şu an. Takım olarak bir arada bulunsak da boks bireysel bir spor. Antrenmanlarda belli, bariz bir şekilde yaptığımız bir şey yok. Kişiye yönelik çalışmalar üzerinden daha çok ilerliyoruz aslında. Herkesin ihtiyacı ve geliştirmesi gereken noktalar daha farklı oluyor. Antrenörlerimizin gözlemlemesiyle beraber, herkesin çalışma sistemi aslında beraber de olsak farklı ilerliyor. Biz Dünya Şampiyonu olan bir takımız. Olimpiyatta da çok güzel sonuçlarla dönmüş bir takımız. Tabii ki Dünya Şampiyonu olan bir takımın, Dünya Şampiyonası'na giderken ki hedefi ve isteği çok açık ve bariz bellidir. Her sporcu için aslında hedef budur. Ama biz tabii ki burada da hayalperest olarak değil, çok gerçekçi yaklaşıyoruz her şeye. Herkes kendi sıkletinde altın madalya alabilecek potansiyelde” dedi.

'ALTYAPIDAN GELENLERE YOL GÖSTERİYORUZ'

Milli takım içindeki gelişmeleri de değerlendiren Çakıroğlu, “Takımda altyapıdan gelen sporcu var ve yaşları küçük. Şu an takımda en büyüklerinden biri benim. Mümkün oldukça onlara yol göstermeye çalışıyoruz. Takım uyumu güzel gidiyor. Herkes ne yapmak istediğimizin bilincinde. Böyle insanlarla bir arada antrenman yaptığınızda günden güne hedefinize daha çok odaklanmaya başlıyorsunuz. Bunu da mümkün oldukça korumaya çalışıyoruz. Genelde zor idmanlarda birbirimizi motive ediyoruz. Takım olarak ne istediğimizin bilincinde olduğumuz için beslenmeden uyumaya, dinlenmekten antrenmana kadar her noktada birbirimizi motive etmeye çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.