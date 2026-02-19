ABD’de açıklanan son istihdam ve enflasyon verileri piyasalarda yön arayışını artırdı. Değerli metallerdeki oynaklık yatırımcıların kafasını karıştırırken, faiz indiriminin zamanlaması yeniden tartışma konusu oldu. Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı programda verilerin perde arkasını değerlendirerek önemli mesajlar verdi.

ABD VERİLERİ O KADAR OLUMLU DEĞİL

ABD istihdam verilerini yorumlayan Eryılmaz, manşet rakamların güçlü görünmesine rağmen detaylarda zayıflık olduğunu söyledi. “Veri manşette güçlü görünüyor ama alt detaylar o kadar olumlu değil” diyen Eryılmaz, istihdam artışının sınırlı kaldığını ve bazı sektörlerde ivme kaybı yaşandığını vurguladı. Önceki aylara yönelik aşağı yönlü revizyonların da tabloyu zayıflattığını belirtti.

HAZİRANDAN ÖNCE İNDİRİM YOK

Enflasyon tarafında ise manşet verinin beklentinin altında geldiğini ancak çekirdek göstergelerde kalıcı bir düşüş sinyali olmadığını ifade eden Eryılmaz, “Bu gerçekten kalıcı bir dezenflasyon sinyali mi, orası tartışmalı” değerlendirmesinde bulundu. Özellikle hizmet enflasyonundaki katılığın sürdüğüne dikkat çekti.

Fed’in faiz politikasına ilişkin olarak ise, “Genel tablo Hazirandan önce bir faiz indirimi gerektirmiyor. Piyasa beklentisi zaman zaman Haziran’dan Temmuz’a kayıyor ama Haziran’dan önce indirim zor görünüyor” dedi.

TCMB'NİN İNDİRİMİ ŞUBAT ENFLASYONUNA BAĞLI

Türkiye tarafında Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerindeki revizyonları “hibrit bir yaklaşım” olarak nitelendiren Eryılmaz, faiz indirimi konusunda manevra alanının daraldığına işaret etti. Şubat ayı enflasyon verisinin belirleyici olacağını belirterek, “Beklenenden yüksek bir veri gelirse faiz indirimi ertelenebilir” ifadelerini kullandı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYE

Emtia piyasalarına değinen Eryılmaz, jeopolitik risklerin ve merkez bankası alımlarının altını desteklediğini söyledi. “Altında yönün yukarı olduğunu düşünenler var. 5.500–6.000 dolar aralığı telaffuz ediliyor. 4.800 dolar üzeri teknik olarak yukarı yönü destekliyor” sözleriyle kritik seviyeye dikkat çekti.

GÜMÜŞTE RİSK FİYATLAMASI

Gümüş tarafında ise daha temkinli bir tablo çizdi. “Gümüş daha volatil. Son yükselişte FOMO etkisi belirgindi. 70 dolar altındaki kapanışlar 50–55 dolar riskini gündeme getirebilir” diyen Eryılmaz, endüstriyel talep beklentilerinin abartılmış olabileceğini ifade etti.

BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul’da yükseliş trendinin sürdüğünü belirten Eryılmaz, yabancı ilgisi ve düşen CDS primlerinin destekleyici olduğunu söyledi. Yıl sonu için 16.000 seviyelerinin konuşulduğunu aktarırken, siyasi gelişmeler ve enflasyonun belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.

ABD piyasalarında ise teknoloji hisselerinde dalgalanmanın sürdüğünü, ancak orta vadeli beklentilerin olumlu kaldığını ifade eden Eryılmaz, yatırımcıların manşet veriler yerine detaylara odaklanması gerektiğinin altını çizdi.