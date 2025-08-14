ABD Başkanı Donald Trump, altına vergi uygulanmayacağını açıklamasına rağmen, ABD Gümrük ve Sınır Koruma’nın altın külçelerini sınıflandırması piyasada kafa karışıklığını meydana getirdi.

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, bunun altın fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı yaratmayacağını, geçici dalgalanmalara neden oldu.

Yıldırımtürk, ons altının yaz aylarında 3 bin 300 dolar ile 3 bin 400 dolar aralığında yatay seyrettiğini, Ağustos ortasından itibaren tekrardan yukarı yönlü hareket etmesinin olası olduğunu dile getirdi.

Yaz döneminde yatırımcıların tatilde olması ve fon yöneticilerinin sınırlı işlem yapmasının altın piyasasını sakin tuttuğunu söyleyen Yıldırımtürk “Eylül ve ekim aylarında yatırımcılar portföylerini gözden geçirerek altına yeniden yer verecek” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ALTIN A ETK İ S İ

NTV'ye konuşan Yıldırımtürk, Trump’ın zayıf dolar isteği, tarife krizleri ve jeopolitik gerilimlerin altını desteklediğine vurgu yaptı. “ABD’nin Çin ile tarife anlaşması hala belirsiz. Bu belirsizlik, güvenli liman olarak altına talebi artırıyor.” dedi.

ALTINDA F İYAT BEKLENTİSİ

ABD'li bankaların yıl sonuna kadar altının ons fiyatının 4 bin dolara kadar çıkacağı beklentilerine Yıldırımtürk, altının ekim sonuna kadar 3 bin 650 ile 3 bin 750 dolar bandında olabileceğini, 4 bin dolar seviyesinin ise ancak yılbaşından sonraki süreçte gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Hem ABD’de hem Türkiye’de yıl sonuna kadar faiz indirimi beklendiğini söyleyen Yıldırımtürk, bu adımların yatırımcı davranışlarını değiştireceğini düşük faiz oranın, altının cazibesini artıracağını ve yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesiyle altında yükseliş olacağını söyledi.

F İZİKİ ALTIN MI BANKADA ALTIN HESABI MI?

Yıldırımtürk, fiziki altının bazı noktalarda daha avantajlı olduğunu söyleyerek, alım-satım farklarının bankalarda yüksek olduğunu belirtti. “Bankalarda 1 gram altında fark 100 TL civarında, fiziki altınlarda ise 15 TL. Bu nedenle fiziki altın yatırımcı için daha avantajlı” ifadelerini kullandı.

Yıldırımtürk, altın ve diğer değerli metallerin yıl sonuna kadar yükselişine devam edeceğini söyledi. Yıldırımtürk “Altının sene sonuna kadar yükselişi devam edecek. Eylül ayında faiz indirimiyle desteklenecek, ons altın 3.500–3.500 dolar bandını aşabilir. 2026’da da altın yükseliş trendini koruyacak. Gümüş ve platin gibi diğer değerli metaller içinse endüstriyel kullanımın etkisi belirleyici olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Son zamanlarda gündeme gelen kuyumcu altın emanet hizmetlerinin risklerini söyleyen Yıldırımtürk, “Kayıt dışı olduğundan dolandırıcılık riski var. Altın ya kendi bünyenizde saklanmalı ya da bankalarda kiralık kasada tutulmalı” uyarısında bulundu.

GRAM ALTIN NE KADAR ARTTI?

Gram altın fiyatı yılbaşında 2 bin 984 lira civarında bulunuyordu. Bugün gram altın 4 bin 400 lira civarında satılıyor. Böylece gram altın 8 ayda yüzde 47.5 civarında değerlenmiş durumda.