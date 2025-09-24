23 Eylül Salı günü ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte altın vadeli işlemler yüzde 0,8 değer kazanarak ons başına 3.805 dolara ulaştı. Aynı saatlerde anlık teslimatlı külçe altın 3.780 dolar civarında işlem gördü. Gün içi vadeli işlemlerde 3.800 dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte tarihi bir rekor kaydedildi.

BÜYÜK BANKALARDAN İYİMSER TAHMİNLER

Piyasalarda yükseliş eğilimi sürerken, uluslararası yatırım bankaları altına dair olumlu öngörülerini koruyor. Goldman Sachs, 2026 ortasına kadar 4.000 dolarlık hedefini teyit ederken; UBS, aynı dönem için 3.900 dolarlık tahminini açıkladı. UBS Küresel Varlık Yönetimi Baş Yatırım Sorumlusu Ulrike Hoffmann-Burchardi, ABD’de reel faizlerin gerilemesinin altını desteklediğini belirterek, Fed’in gevşeme adımları ve yüksek enflasyonun fiyatları yukarı taşıyacağını ifade etti. Hoffmann-Burchardi ayrıca, altının portföy çeşitlendirmesinde kilit rol üstlendiğini ve jeopolitik risklere karşı güvenli liman olma özelliğini sürdürdüğünü vurguladı.

ALTININ REKOR YÜKSELİŞİ ARKASINDAKİ 3 ANA ETKEN

Uzmanlara göre altındaki yükselişte birinci neden dolar endeksindeki düşüş ve ikinci nedense Fed’in geçtiğimiz hafta aldığı 25 baz puanlık faiz indirimi etkili oldu. 2025 yılına yönelik yeni faiz indirimleri beklentisi piyasalarda şimdiden fiyatlanırken, altın destekli borsa yatırım fonlarına girişler son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Üçüncü neden ise Merkez bankalarının altın alımlarını artırdığı bu dönemde, Bloomberg’in aktardığına göre Çin Halk Bankası, Şanghay Altın Borsası aracılığıyla diğer ülkelerin külçe altın alımını teşvik etmeyi ve bu varlıkların ülke içinde tutulmasını sağlamayı hedefliyor. Bu stratejinin, Çin’in küresel altın piyasasındaki etkisini artırabileceği öngörülüyor.

KISA POZİSYONLAR BASKI ALTINDA

Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 40’tan fazla yükseliş gösterirken, üst üste üç işlem gününde yeni zirveler kaydedildi. Bu güçlü seyir, düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcıların kayıplarını artırıyor. FCA kıdemli piyasa analisti David Morrison, yükselişlerin kısa pozisyonların kapanmasına yol açtığını, bunun da yukarı yönlü ivmeyi beslediğini söyledi. Morrison’a göre piyasanın genel algısı altının güvenli liman rolünü koruduğu yönünde ve fiyatlardaki destekleyici atmosfer devam ediyor.