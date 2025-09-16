Küresel piyasalarda yaşanan makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle piyasalarda sert hareketlenmeler yaşanıyor. Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırıyor.

Piyasalarda görülen hareketlenmeler devam ederken, ALB Yatırım başekonomisti Filiz Eryılmaz, hem yurt içi gelişmeler hem de yurt dışı kanadına dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ekonomist Filiz Eryılmaz'ın açıklaması:

Altında son dönedeki yükselişte hem teknik hem temel nedenleri. 4 aydır düzeltmede giden bir altın vardı bu süreç son buldu ve yükselişe geçti. Uzun süre yatayda kalan bir varlık temel bir sebeple yukarı ya da aşağı gider. Altın da temel nedenlerle beraber yukarı gitti. Rusya Ukrayna barışı olmadı. Trump Rusya'ya tehditlere başladı. jeopolitik risk mevcut. İsrail'in uzun süredir devam eden saldırıları sürüyor. Öte yandan zayıf giden istihdam verileri var. İstihdam tarafındaki zayıflık atın için olumludur. Çünkü zayıf istihdam belirsizliği ve küçülmeyi ifade ediyor. Bu durumda altın fiyatları yukarı yönlü hareketleniyor. Bir de fed faktörü var. hem faiz indirim beklentisi hem de Fed üyelerinin görevine son verilmesi tehdidi. Bunlar dolar endeksini zayıflatıyor. dolar endeksi de zayıflayınca altın değerleniyor.

ALTIN DÜZELTME YAPAR MI?

Altına düzeltme elbette var ama teknik olarak bakıldığında güçlü bir alım var. Gram altın beklentim sene sonu için 5 bin 200, 5 bin 300 ve 5 bin 500. Mart 2026 iç.in 6 bin ile 6 bin 500 beklentim var. Altında güçlü potansiyel var. Fakat Fed akşamı riski var ona dikkat etmek gerekir. Ancak ketum bir Powell olursa düşüş olabilir.

Fed riskini göz alacaklar varsa elindeki parayı 3'e 4'e bölsün bir kısmını alın bir kısmını bekleyin derim. Fed sonrası yükselse de düşse de bu riski almamış olursunuz. Bugün ons altın 3 bin 701 doları test etti bu çok önemli bir dirençti. Hatta 3 bin 730 dolar daha önemli. 3 bin 680 doların üstünde kalan altının sırdaki direnci 3 bin 730 dolardır. Fed tarafında risk olmazsa altın 3 bin 800'lere gidebilir.

Altın ile altın S1 arasındaki fark yüzde 20'lere geldi. Yarın kısa vadede portföyünden bir kısmını almalı. Eğer Fed'in olumsuz sonuçlanması gündeme gelirse zararı az olur.

FED'İN KARARI NE OLACAK?

Fed'in 25 baz puan indireceği kesinleşti. Ancak bundan sonraki süreçte her ay 3 ayda bir yayımlanan işsizlik datalarına bakılacak. Bu süreç Fed'in faiz politikasına yönelik sinyaller verebilir. 2019'dan beri ilk kez 3'e bölünmüş Fed olacak. Bunlar 50 baz puan indirim, 25 baz puan indirim ve sabit faizi bekleyenler olarak ayrılacak.

EKONOMİSTLER HEM FİKİR

Ekonomist Prof. Dr. Zeynep Ökten, piyasaların yarın beklediği faiz indirimi kararına ilişkin açıklamada bulundu. Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının piyasalarda yüzde 92 oranında fiyatlandığını söyleyen Ökten, bu durumun euro-dolar paritesinde ciddi hareketliliklere yol açtığını ifade etti. Euro'nun Türk Lirası karşısında yükselirken, faiz indirimi beklentisiyle beraber doların euro karşısında değer kaybetmesi sonucu Türkiye'de de dolarda hafif bir düşüş beklendiğini söyledi.

Prof. Dr. Ökten, Fed'in yarın faiz indirmesi halinde bu sürecin devam edip etmeyeceğinin önemli olduğuna dikkat çekti. Yıl sonuna kadar iki toplantı daha olduğunu ifade eden Ökten, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar ve soru-cevap bölümünden çıkacak alt metinlerin piyasalar için belirleyici olacağını belirtti.

Ökten, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinin sonuna geldiğini ve dezenflasyon sürecini bitirdiklerini açıkladıktan sonra Amerika'da faiz indirimlerinin süreklilik kazanması durumunda doların euro karşısında değer kaybetmeye devam edeceğini ve buna bağlı olarak Türkiye'de de euronun daha fazla yükselebileceğini söyledi.

ALTINDA YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Prof. Dr. Zeynep Ökten altının, her zaman güvenilir bir yatırım aracı olarak değer kazanmaya devam ettiğini belirtti. Ökten, düşük faiz ortamında yatırımcıların elindeki parayı altına yönlendirebileceğini dile getirdi. Bu durumun küresel anlamda ons fiyatında altının yukarı yönlü hareketlenmesine neden olacağını, Türkiye'de de gram altının buna bağlı olarak yükseliş yaşayacağını söyledi.

YURTİÇİ VE KÜRESEL UNSURLAR

Prof. Dr. Ökten, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerine devam edeceği yönünde genel bir beklenti olduğunu söyledi. Aynı zamanda tasarruflar üzerindeki yaklaşık yüzde 17'lik stopajın, faizden elde edilen getiriyi tatmin etmeyebileceğini ve bu yüzden tasarruf sahiplerinin daha çok altına yönelebileceğini sözlerine ekledi.

Küresel anlamda ise merkez bankalarının rezervlerinde altın miktarını çoğalttığını söyleyen Ökten, bu unsurların da altının yükselişine destek vereceğini ve 2026'nın ikinci çeyreğine kadar bu sürecin sürebileceğini tahmin ettiğini kaydetti.