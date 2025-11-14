Güzellik, tabiat tarafından kadınlara bahşedilen en önemli ayrıcalıklar arasında kabul ediliyor.



Bu nedenle tarih boyunca her toplum, kadınların ne kadar güzel olduğunu sıralayan yarışmalara ve tartışmalara ev sahipliği yaptı. Günümüzde ünlülerin güzelliğini takipçi sayıları ya da yer aldıkları projeler üzerinden ölçüyor olsak da, Londra'da bir grup uzman antik çağ standartlarına göre ünlü kadınları zorlu bir teste tabi tuttu.

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI SEÇİLDİ



Antik Yunan döneminde kullanılan 'kusursuz altın oran' kriterlerini fiziksel güzellik değerlendirmeleri için uygulayan uzmanlar, kaş, burun ve dudak pozisyonu, göz kapanıklığı, ağız yapısı, alın açıklığı ve daha birçok parametreyi ölçerek dünyanın en güzel kadınını bulmaya çalıştı.



ZİRVEYE EMMA STONE ÇIKTI



Estetik uzmanı Dr. Julian De Silva'nın açıkladığı sonuçlara göre, fiziksel mükemmellik için yüzün tüm unsurları ölçüldüğünde ilk sırada ABD'li oyuncu Emma Stone yer aldı.





Zendaya, Beyonce ve Margot Robbie gibi ünlü isimlerin dahil edildiği ilk 10 sıralama şu şekilde:



2 - Zendaya

3 - Freida Pinto

4 - Vanessa Kirby

5 - Jenna Ortega

6 - Olivia Rodrigo

7 - Aishwarya Rai Bachchan

8 - Tang Wei

9 - Margot Robbie

10 - Beyonce