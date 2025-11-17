"Yaşayan en güzel insan" bilimsel güzellik ölçütü "altın oran"a göre yapılan bir derecelendirmeyle belli oldu.

Antik Yunanlıların uyum ve idealliğin simgesi olarak kabul ettiği bu matematiksel orana göre yapılan analizde, uzmanlar birinciliği Amerikalı oyuncu Emma Stone'a verdi.

The New York Times'ın haberine göre, dünyanın en çekici 10 kadını listesinde Stone'un yanı sıra Margot Robbie, Taylor Swift, Bella Hadid ve Zendaya gibi ünlü isimler de yer aldı.

Çalışmayı yöneten ünlü plastik cerrah Julian De Silva, Emma Stone'un neden zirvede olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Neredeyse kusursuz bir çene hattına (%97) ve uyumlu dudaklara (%95,6) sahip. Ayrıca kaş şekli de yüksek bir puan aldı (%94,2)."