Cumartesi sabah saatlerinde İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları küresel piyasalarda büyük bir ralliyi başlattı.



Altın ve gümüş yatırımcısı fiyatların yükselişi için pazartesi gününü beklerken, fiziki piyasalarda saldırının etkileri çok sert şekilde görülmeye başlandı.

ALTININ GRAMI 8 BİN 250 TL'YE FIRLADI



Dün güne 7 bin 600 TL seviyesinden başlayan gram altın fiyatları, İran'ın Körfez ülkelerine misilleme saldırısı gerçekleştirmesinin ardından 8 bin 250 liraya kadar yükseldi.



Gümüşte de benzer bir yükseliş yaşanırken, gram gümüşün fiyatı 155 TL'ye kadar yükseldi. Pazar gecesi Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte ons altın fiyatlarının da fiziksel piyasalara benzer şekilde yükseleceği düşünülüyor.

Ekonomistler, altın ve gümüş fiyatlarında orta ve uzun vadede yaşanacakların ise savaşın boyutuna göre değişkenlik göstereceğinde hemfikir. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte küresel petrol ticaretinde yaşanabilecek muhtemel bir krizin de emtia fiyatlarını yukarı çekmesi bekleniyor.