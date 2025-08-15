62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali basın bürosunun açıklamasına göre bu yıl 24 Ekim-2 Kasım'daki festivalde genç sinemacılar desteklenecek.

Farklı kategorilerde filmlerin yarışacağı festivalde 14 dalda ödül verilecek:

Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'nda 'En İyi Film'e 3,5 milyon lira

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 'En İyi Belgesel Film'e 250 bin lira

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda 'En İyi Kısa Film'e 200 bin lira

Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması'nda 'En İyi Film'e 400 bin lira, yönetmene 200 bin lira

Film Forum'daysa 1 milyon 100 bin lira dağıtılacak.

Ayrıca festivalde tüm kategorilerde dereceye giren yapımlara Altın Portakal heykelciği verilecek.

Festivalin internet sitesinden 14 Temmuz'dan beri yapılabilen başvurular ulusal yarışmalar için 22 Ağustos, 'Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması' için 12 Eylül, Film Forum platformları için 22 Eylül'e kadar kabul ediliyor.

Yarışma seçkileri için başvurularda Türkiye'de ilk gösterim şartı aranıyor. Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması davet usulüyle belirlenecek.