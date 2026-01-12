Fed ve Başkanı Jerome Powell’a ilişkin açılan cezai soruşturma ile tırmanan jeopolitik riskler, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Altın ve gümüş fiyatları gelişmelerin etkisiyle sert yükseldi.

Artan belirsizlik ortamı altın fiyatlarına destek verdi. Altın fiyatları yeni günde rekor üstüne rekor kırdı. Ons altın 4 bin 601 dolara kadar yükseldi. Altının onsu bugün sabah seansında 07.59'da 4 bin 568 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ

Ons altın tarafında yaşanan yükseliş ve dolar/TL kurundaki yükselişin etkisiyle, gram altın rekor tazeledi. Gram altın fiyatları yeni günde sabah seansında 07.59'da 6 bin 338 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altı fiyatları arasında fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 476 liradan satılıyor. Gram altın Kapalıçarşı'da sabah seansında 6 bin 519 lirayı aştı

FED'E CEZAİ SORUŞTURMA

Federal savcılar, Fed’in Washington DC’deki genel merkez binasının 2,5 milyar dolarlık yenileme çalışmalarına ilişkin cezai soruşturma başlattı. Fed Başkanı Jerome Powell, pazar gecesi yayımladığı olağanüstü bir videoda soruşturmayı “bahane” olarak nitelendirdi.

Powell, soruşturmanın yönetimle yaşadığı faiz oranları anlaşmazlığının bir sonucu olduğunu savunarak, maruz kaldığı “tehditler ve süregelen baskılar” nedeniyle bu noktaya gelindiğini söyledi.

Powell, söz konusu adımın hem kendisine hem de gelecekte Fed’in başına geçecek isimlere dair bir gözdağı niteliği taşıdığını ifade etti. Başkan Donald Trump’ın Fed’e ilişkin sert eleştirilerinin, kurumun geleneksel siyasi bağımsızlığını zedelediği vurgulandı.

İRAN GERİLİMİ ETKİLİ OLUYOR

Jeopolitik tarafta tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor. İran’daki protestolarda 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, Tahran yönetimi Başkan Donald Trump’ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesi durumunda ABD askeri üslerini hedef alabileceğini açıkladı.

ABD’li yetkililer, Trump’ın İran’daki protestolara yönelik atılabilecek adımlar konusunda salı günü bilgilendirileceğini söyledi. Bu durum, Washington’un Tahran yönetimine dair yaptırım veya askeri seçenekleri ciddi biçimde değerlendirdiğine işaret ediyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINA GÜÇ VERİYOR

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altın ve gümüşte gün içindeki güçlü yükselişin temel itici gücünün artan jeopolitik riskler olduğunu söyleyerek, belirsizlik ortamında güvenli liman talebinin belirgin biçimde arttığını belirtti.

Saxo Markets Singapur Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana, piyasalardaki durumu “Jeopolitik riskler, büyüme ve faiz tartışmaları ile risk primine dair yeni bir belirsizlik dalgası” olarak tanımladı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.