Altın fiyatları hem uluslararası piyasalarda hem de yurtiçinde sert yükseliş kaydetti. CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptalinin ardından sert düşen BIST 100 endeksinin ardından küresel piyasalarda da Ons altın 3.547dolara çıktı. Kapalıçarşı’da gram altın 4.730 TL seviyesine ulaşarak yeni rekor kırdı. Son dönemde artan Fed faiz indirimi beklentileri ve zayıflayan dolar, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirdi.

TRUMP'IN ACİL TOPLANTI KARARI ETKİLİ OLDU

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nin tarifelerin çoğunu yasa dışı bulmasına dair değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, tarifeler konusunda yarın Yüksek Mahkeme'ye başvurmayı düşündüklerini söyleyerek, mahkemeden hızlandırılmış bir karar talep edeceklerini belirtti.

Tarifelerin olmaması halinde ciddi sorunla karşı karşıya kalacaklarını ifade eden Trump, yaklaşık 17 trilyon dolarlık yatırım aldıklarını ve bunun çoğunun tarifeler sayesinde olduğunu söyledi.

Trump’ın gümrük vergilerinin yasadışı olmasıyla ilgili mahkeme kararına karşı acil toplanma kararı aldıktan sonra altın piyasalarında sert hareketlilik yaşandı. Uluslararası piyasalarda ons altın 3.547dolar seviyesine yükselerek tarihi rekorunu tazeledi. Türkiye’de Kapalıçarşı’da gram altın 4.730 TL’ye yükselirken, çeyrek altın 7.685 TL, yarım altın 15.371 TL ve tam altın 30.601 TL’ye ulaştı.

Yeni günde sabah seansında 08.18'de 3 bin 534 dolar seviyesinde yukarı yönlü seyrini sürdürürken, gram altın ise resmi rakamlarda 4 bin 676 lira seviyesinde bulunuyor.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 4 bin 717 TL'de bulunuyor.

Altındaki yükseliş, özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle hız kazandı. Doların küresel çapta değer kaybetmesi de altını cazip hale getirdi.

Ekonomistler, altın fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini, özellikle Fed’den gelecek faiz kararının yön belirleyici olacağını ifade ediyor.