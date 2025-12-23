Altın ve gümüş yeni haftaya güçlü alımlarla başladı. Haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini hızlandıran gram altın, iç piyasada 6 bin TL eşiğini aşarak 6 bin 192 liraya kadar çıktı. Küresel piyasalarda artan risk algısı, yatırımcıların yeniden güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.

Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik gerilim ve belirsizlik ortamı, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırarak güvenli limanlara yöneltti. Artan talebin etkisiyle değerli metallerde yükseliş ivme kazandı. ABD’nin Venezuela kaynaklı petrol sevkiyatlarını hedef alan hamleleri ve enerji arzına ilişkin kaygılar, bugün altın ve gümüş fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına zemin hazırladı.

VENEZUELA HATTI GERGİNLİĞİ DERİNLEŞTİRDİ

ABD Sahil Güvenliği’nin yaptırımlar kapsamında bu ay Venezuela petrolü taşıyan bir süper tankere el koyması, ardından hafta sonu Venezuela bağlantılı iki geminin daha durdurulmaya çalışıldığına dair açıklamalar, piyasalarda tedirginliği artırdı. Yaşanan gelişmeler, enerji arzına yönelik risk algısını güçlendirirken yatırımcıların güvenli limanlara olan ilgisini daha da artırdı.

ONS ALTIN 4 BİN 400 DOLARI AŞTI

2025 yılına 2 bin 620 dolar seviyesinden başlayan ons altın; merkez bankalarının artan alımları, jeopolitik gerilimler, ABD’nin ticaret politikaları ve küresel siyasi belirsizliklerin etkisiyle rekor üstüne rekor kırdı. ABD’de hükümetin kapanma ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte yükseliş ivme kazandı. Fed’in faiz indirimlerini sürdüreceği beklentisiyle ons altın 4 bin 497 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Böylece ons altın, yıl içinde 51’inci kez rekor tazelemiş oldu. Sabah seansında ise 4 bin 486 dolarda bulunuyor.

Gram altın ise 6 bin 192 lira ile serbest piyasada rekor kırarken 6 bin 173 lirada bulunuyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın 6 bin 231 liradan satılırken çeyrek altın 10 bin 150 lirada hareketleniyor.

FED BEKLENTİSİ FİYATLAMALARI ŞEKİLLENDİRİYOR

Geçtiğimiz hafta faiz indirimine giden Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefi doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çekilirken, ABD Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı ve tam istihdam olmak üzere iki temel hedefi bulunduğu vurgulanıyor. ABD’de açıklanan son iş gücü verilerinin ekonomik soğumaya işaret etmesi de faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. Bunun yanı sıra ABD’nin Venezuela tankerlerine yönelik ambargo kararının iki ülke arasındaki tansiyonu artırması, jeopolitik riskleri yeniden ön plana çıkardı.

ASIL MOTİVASYON 2026 BEKLENTİSİ

Uzmanlara göre, piyasalar yalnızca mevcut faiz indirimi adımlarını değil, Fed’in orta vadeli yönünü de fiyatlıyor. Aralık ayında gelen faiz indiriminin emtia piyasalarına zaten olumlu yansıdığı belirtilirken, 2026 yılında Fed yönetiminde değişim yaşanabileceği ve daha güvercin bir yaklaşımın öne çıkacağı beklentisinin fiyatlamalarda belirleyici olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, faiz indirimlerinin devam edeceği algısının küresel ekonomide toparlanma beklentisini güçlendirdiğini, bunun da emtia tarafında talep artışını beraberinde getirdiğini belirtiyor.

GÜMÜŞ SANAYİ TALEBİYLE ÖNE ÇIKTI

Uzman değerlendirmelerine göre bu süreçten en fazla fayda sağlayan ürünler, sanayi kullanımının yoğun olduğu metaller oldu. Gümüş, platin ve paladyumda sert yükselişler dikkat çekerken, altın/gümüş rasyosunun 65 seviyesinin altına gerilemesi piyasalarda uzun süredir görülmeyen bir tablo olarak öne çıktı. Bu durum, faiz indirimi beklentilerinin ne kadar güçlü olduğunun önemli bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Spot piyasada gümüşün ons fiyatı 69,45 dolara yükselirken, yılbaşından bu yana yüzde 135 değer kazanan gümüş, aynı dönemde yüzde 68 artış gösteren altını geride bıraktı.

ENFLASYON VERİSİ YENİ ZİRVELERİN ÖNÜNÜ AÇTI

Uzmanlara göre ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, faiz indirimlerinin süreceği hatta hızlanabileceği yönündeki öngörüleri güçlendirdi. Bu beklenti, altının ons fiyatını yeni zirvelere taşıyan temel unsurlardan biri oldu.

KIYMETLİ METALLERDE TARİHİ YÜKSELİŞ

Yeni haftayla birlikte kıymetli metallerde tarihi seviyeler gündeme geldi. Yıl geneline bakıldığında 2024 sonundan bu yana altın yüzde 68, gümüş yüzde 138, platin yüzde 126 ve paladyum yüzde 95’in üzerinde değer kazandı.

Platin, 2 bin 76,6 dolar ile Temmuz 2008’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Paladyum ise 1 bin 805,5 dolar ile Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.