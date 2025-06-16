DÜNYA bir krizden diğerine savrulurken, merkez bankaları değerli metal altına yöneliyor. Merkez bankalarının rezervindeki altın büyüklüğünün 2026’da 38 bin tonu aşarak 61 yıllık rekoru kırabileceği tahmin ediliyor. Üstelik bazı merkez bankalarının altın rezervinde son 5 yıldaki artış yüzde 418’e dayandı. Avrupa Merkez Bankası’nın raporuna göre altının küresel merkez bankaları rezervindeki payı 2024’te yüzde 20’ye ulaşarak Avrupa’nın ortak para birimi Euro’yu geride bıraktı. Rezervlerde yüzde 46’lık payıyla dolar ilk sırada yer alırken, altın ikinci, Euro ise yüzde 16’lık oranla üçüncü sırada yer alıyor.

TCMB 10’UNCU SIRADA

Resmi Para ve Finansal Kurumlar Forumu’nun (OMFIF) hesaplamasına göre de altın standardına dayalı küresel finans sisteminin olduğu Bretton Woods döneminde (1945-1971) 38 bin tonla zirve yapan merkez bankalarının altın rezervi, 2024’te 36 bin tona ulaştı. OMFIF’in raporunda altın rezervlerinin 2026’da 38 bin 300 tona ulaşarak 1965’te tarihi zirveye aşabileceği hesaplandı. Raporda 1970’lerden 2008’deki finans krizine kadar birçok merkez bankasının altın sattığı hatırlatılarak o dönemde altının gerekli bir parasal varlık olarak değerlendirilmediği ancak bu tablonun son 15 yılda değiştiği vurgulandı.

OMFIF’in hesaplamasına göre 2019-2024 arasında altın rezervini en çok artıran ülke yüzde 418’lik artışla Çekya oldu. Çekya’yı Birleşik Arap Emirlikleri ve Macaristan takip etti. Türkiye ise 5 yıllık dönemde altın rezervini yüzde 54 artırarak listede 12’nci sırada yer buldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 624 tonluk altın rezerviyle dünyada 10’uncu sırada bulunuyor.

Rezerv endişesiyle altın alımı katlandı

MERKEZ bankaları 2010-2021 yılları arasında yılda ortalama 481 ton altın alırken, 2022’den bu yana her yıl 1.000 tondan fazla altın satın aldı. Bu tabloyu değerlendiren Goldman Sachs’tan Daan Struyven, “2022’de Rusya’nın rezervleri donduruldu ve dünyanın dört bir yanındaki küresel merkez bankaları ‘Belki benim rezervlerim de güvenli değildir, altın alıp kendi kasalarımda tutsam nasıl olur’ diye sorguladı” dedi. Yatırım şirketi Panmure Liberum’tan Simon French de “Merkez bankaları için düşmanları tarafından kontrol edilmeyen bir varlığa sahip olmak oldukça çekici bir özellik” diyerek altın alımlarına vurgu yaptı.