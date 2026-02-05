Peş peşe kırdığı rekorlarla yatırımcısının yüzünü güldüren altında rüzgar terse döndü. Yükselişin ardından sert geri çekilmeler yaşanırken uzman isim de 'manipülasyon' uyarısı yaptı. Güçlenen dolar endeksi, ABD-Çin hattındaki olumlu temaslar, beklentileri aşan ABD makro verileri ve ETF’lerden yaşanan çıkışlar, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Gram altın sabah saatlerinde 6.802 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4.789 doları test ederek 4.858 dolarda hareketleniyor.

Jeopolitik risklerin artması altın fiyatları için destekleyici kabul edilirken, bu kez güçlü dolar ve faiz beklentileri ağır bastı.

"ÇATIR ÇATIR SOYACAKLAR"

“Bu bir soygun piyasası. Çatır çatır soyacaklar” diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları üzerinden büyük bir vurgun yapıldığını iddia etti.

Memiş, “Bir noktada ABD, bir noktada Çin devreye giriyor. Hep birlikte anlaşıldığını görüyoruz. Bu bir vurgun mu? Kesinlikle evet, resmi bir soygun” yorumunu yaptı.

YATIRIMCI TEDİRGİN, UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, tedirgin olan yatırımcılara ise panik yapmamaları, sakin kalmaları uyarısını yaptı.

GÜMÜŞ DE YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Ons gümüş yeni güne 87,47 dolardan başlarken 90,41 doları gördü, ardından 73,59 dolara kadar çekildi. Fiyatlar şu sıralar 77,88 dolar seviyesinde.