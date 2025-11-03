Ons altının fiyatı geçen hafta yüzde 1.5, gram altın yüzde 1.4 düştü, gümüş ise yüzde 1 yükseldi. Ons altının gördüğü en yüksek seviye 4.109, en düşük seviye ise 3.886 dolardı. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, hem altın hem gümüşte alım için uygun bir zaman dilimi olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Orta-uzun vadeli yatırımcılar için fiyatlardaki belirgin geri çekilme hareketlerinde kademeli alım bir tercih olabilir. Fakat daha fazla düşüşün hala masada olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kısa vadeli yatırımcı buradan para kazanamaz. Ons altının 3.700 dolarların altına düşme ihtimali mevcut.” Doların güçlendiğini söyleyen Eryılmaz, küreselde hem olumlu hem olumsuz etmenlerin olduğunu piyasadaki sorgulamaların devam ettiğini belirtti.

BORSANIN KADERİNİ BUGÜN AÇIKLANACAK ENFLASYON VERİSİ BELİRLEYECEK



Borsa haftayı 10.971 puandan kapattı, haftalık bazda 0.27 yükseldi. Eryılmaz borsaya yönelik şöyle konuştu: “Banka bilançolarının iyi gelmesi yükselişte pay sahibi oldu. Borsanın seyrinde bugün açıklanacak enflasyon verisi etkili olacak. Yıllık enflasyondaki düşüş seyri bir önceki ayda bozulmuştu. Bugün açıklanacak veri olumsuz gelirse piyasadaki dezenflasyon algısı sekteye uğrayacak, faiz indirimi beklentisi azalacaktır. Yukarıda 11.330 baremi aşağıda ise 10.700 noktası kritik.”