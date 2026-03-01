Cumartesi sabahı ABD ve İsrail tarafından İran'a düzenlenen askeri operasyonun ardından İran, çok sayıda Körfez ülkesini hedef alan misilleme operasyonlarında bulundu.



Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilim, emtia fiyatlarına yönelik talebi artırırken, güvenli liman altında yaşanacak fiyat değişimi için uluslararası piyasaların açılması bekleniyor.

Pazartesi günü gelmeden kuyumcularda yaşanan sert fiyat hareketleri ise vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.



AL-SAT MAKASI TARİHTE İLK KEZ 400 LİRAYA FIRLADI



Cumartesi sabah saatlerinde 7 bin 600 TL seviyelerinde seyreden gram altın, çatışmaların ardından 8 bin 250 liraya kadar yükseldi. Fiziki piyasalarda yaşanan 650 liraya yakın yükselişin yanı sıra gram altın alım-satım makası Cumhuriyet tarihinde ilk kez 400 liraya fırladı.

Bu durum, altın satın alacak vatandaşların ilk aşamada zarar edeceklerini peşinen kabul etmeleri anlamına gelirken, altın almak için kuyumculara akın eden vatandaşlar yüksek makas aralığını gördüklerinde duruma isyan etti.