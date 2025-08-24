Türkiye'de sarrafiye sınıfı altınların üretimi yalnızca Darphane tarafından sağlanırken, çevre ülkelerde bu tür bir kısıtlama olmaması son günlerde kuyumcularda büyük bir karışıklık yaşanmasına neden oldu.



Türkiye'de yüklü miktarda dolaşıma sokulan Suriye altını, herhangi bir standart barındırmaması ve ayarının düşürülerek üretilmesi nedeniyle Kapalıçarşı esnafında tedirginliğe yol açtı.

YILLAR SONRA YENİDEN TEZGAHLARA ÇIKTI



Türkiye'de üretilen çeyrek altınlara benzer yapısıyla usta kuyumcular tarafından dahi kolaylıkla fark edilemeyen altınlar, çoğu zaman düşük ayarda üretilerek satışa sunulmakta. Bu nedenle son haftalarda altın alım-satım işlemlerini ince eleyip dokuyan kuyumcular, söz konusu altınları satın almamak için mihenk taşlarını yeniden tezgahlara çıkardı.

KUYUMCULAR İLK KEZ ÇEYREK ALTIN KABUL ETMİYOR



Öte yandan yalnızca mihenk taşı kullanılarak ayırt edilebilen Suriye altını, çok sayıda kuyumcunun kısa süreli şekilde çeyrek altın alımını durdurmasına neden oldu.



Dükkanında mihenk taşı bulundurmayan ya da kontrol yöntemlerine hakim olmayan kuyumcular, düşük ayarlı altınları satın almamak için çeyrek bozdurmaya gelen müşterilerini boş çevirerek çevre esnaflara yönlendirmeye başladı.









