14-28 Mayıs 2023 tarihli seçimlerin ardından göreve başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk iş olarak yatırımcılara altına yönlendirecek adımlara kısıtlama getirmiş, bu kapsamda hayata geçirilen altın kotası uygulamasıyla birlikte en dikkat çeken yasaklardan biri de 'çeyrek gram' ve 'yarım gram' altın üretiminin durdurulması olmuştu.



Kuyumculardan tepki toplamasına karşın 2 yıldır söz konusu uygulamayı sürdüren ekonomi yönetimi, Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler nedeniyle tavan yapan altın fiyatlarının ardından geri adım atmaya hazırlanıyor.

YASAKLANAN ALTINLARIN YENİDEN SATILMASI GÜNDEMDE



Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, halihazırda en düşük 1 gram olarak üretilen sarrafiye grubu altınların fiyatının 4 bin 300 liraya dayanması nedeniyle çok sayıda vatandaş, birikim yapmakta güçlük yaşıyor. Öte yandan, düğün ve nişan gibi altının takı amacıyla kullanıldığı alanlarda da gram altına yönelmek bazı bütçeler için masraflı olabilmekte.



Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla çeyrek gram ve yarım gram altınların yeniden kuyumcularda satılması için yoğun bir talep olduğunu belirten İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, 0.25 ve 0.50 gramlık altınların üretimi için ekonomi yönetiminden izin talep etti.



Mevcut şartlar altında 1 gramın altında üretime izin verilmemesinin yakında suistimal edilebileceğini aktaran Atayık, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde artan hayat pahalığına bağlı olarak 1 gram altı altına talebin yeniden arttığını dile getiren Atayık, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızın düğün hediyesi olarak gram altını tercih etmelerinin en önemli nedeni, kuşkusuz fiyatı. Bugün hediye olarak, mevcut hane halkının kazancı göz önünde tutulduğunda gram altın almak da oldukça zorlaştı. Piyasadaki perakendeci meslektaşlarımızdan 22 ayar gram altın, yarım gram ve çeyrek gram altın taleplerinin yoğun bir şekilde aldığımızı söyleyebiliriz. Biz de bu talepleri, Hazine ve Maliye Bakanlığımız yetkilileri ve sürekli iletişimde olduğumuz Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Üst Yönetimi’ne iletiyoruz.”

'DÜĞÜNLERDE EYVAH NE TAKACAĞIZ DİYE DÜŞÜNÜLÜYOR'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de Kapalıçarşı’da da son dönemde 1 gramdan küçük altınlara talebin çok yüksek oranda arttığını anlattı. Yıldırımtürk, şu an halkın alım gücünün çok düştüğünü belirterek, “Çeyrek altın (1,75 gram) bugün 7 bin TL’yi geçti. Vatandaşın çeyrek altın alması çok zor. Çünkü bir düğün davetiyesi geldiğinde eyvah ne takacağız diye endişe edenler var. Yanlış bir işlem yapıldı. Rafinerilerin bastığı yarım gram altını yasakladılar. Ama şu an herkes yarım gram altına dönmek durumunda kaldı. Her gün en az 10 kişi yarım gram altın soruyor bize. Bunun yeniden üretilmesinin yolunun açılması lazım. 22 ayar yarım gram olsa bile çok işimize yarayacak. 22 ayar bir gram bile alamıyor vatandaşlar. Yarım gram basılmasına müsaade edin” diye konuştu.



'YAKINDA BU DURUM SUİSTİMAL EDİLEBİLİR'

Şu an daha önce basılanların kendilerine satılması ile ellerin de çok az miktarda zaman zaman yarım gram altın olabileceğini anlatan Yıldırımtürk, şöyle devam etti: “O da 3-5 tane geliyor. biz satıcı olarak talebe cevap veremediğimiz için sıkıntı içindeyiz. Böyle giderse bu durum suiistimal edilecek. İllegal kendi imkanları ile basacaklar ve hatta ayarını da düşük tutacaklar sahte altın bastıkları gibi. Bu eksiği böyle kapatacaklar. Şu an çeyrek altın alanların yarısı gram altına döndü, onların da yüzde 25-30’u yarım gram almak istiyor.”