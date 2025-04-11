Altın yatırımcısı tarihî bir döneme tanıklık ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın rekor kırarken, Türkiye’de gram altın 4 bin TL sınırına dayandı. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının tırmanması, merkez bankalarının artan altın talebi ve doların değer kaybı, fiyatları yukarı taşıdı.

ALTINDA TARİHİ ZİRVE: ONS FİYATI REKOR KIRDI

Küresel piyasalarda ons altın, yüzde 1,4 değer kazanarak 3.217,78 dolardan işlem gördü. Gün içinde 3.219,84 doları test eden ons altın, tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,9'luk artışla 3.237,50 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN 4 BİN TL'YE DAYANDI

Ons altındaki yükseliş, Türkiye’de gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Yeni güne yüzde 1,7 artışla başlayan gram altın, 3.935 TL seviyesinden işlem görüyor. Ekonomik dalgalanmalar ve güvenli liman arayışı, yatırımcıları altına yönlendiriyor.

DOLARIN ZAYIFLAMASI ALTINA DESTEK SAĞLADI

ABD dolar endeksindeki yaklaşık yüzde 1’lik gerileme, altını yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. Analistlere göre, doların zayıflaması ve artan küresel risk algısı altına olan talebi daha da körüklüyor.

ABD-ÇİN GERİLİMİ ALTINA YARADI

ABD Başkanı Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergilerini yüzde 145’e kadar yükseltmesi, Pekin’in misillemesiyle karşılık buldu. Küresel ticaret savaşının derinleşmesi, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırarak altına yöneltti.

YENİ HEDEF: 3.500 DOLAR SEVİYESİ

Capital.com analisti Kyle Rodda, yatırımcıların sıradaki hedef olarak 3.500 dolar psikolojik sınırını izlediğini ifade etti. Ancak bu seviyeye ulaşmanın zaman alabileceği vurgulandı.

MERKEZ BANKALARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLARI DESTEKLİYOR

Fed'in faiz indirimi beklentileri, Orta Doğu ve Avrupa’daki istikrarsızlıklar ve altına dayalı yatırım fonlarına artan sermaye girişi, fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Merkez bankalarının rezervlerini artırma eğilimi de altın talebini canlı tutuyor.