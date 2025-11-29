Avustralya’nın Victoria eyaletinde yaşayan David Hole, Maryborough Bölge Parkı’nda metal dedektörüyle gezerken ağır bir taş buldu. İlk incelemesinde taşın altın olabileceğini düşünen Hole, kayayı açmak için çeşitli yöntemler denedi. Taş testeresinden matkaplara, asitlere ve balyoza kadar yapılan tüm işlemlere rağmen kaya kırılmadı.

ALTIN SANDI AMA METEOR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 3 yıl boyunca taşın ne olduğunu belirleyemeyen Hole, bulduğu taşı Melbourne Müzesi’ne götürdü. Burada yapılan incelemede jeologlar Dermot Henry ve Bill Birch, taşın bir meteor olduğunu tespit etti. Analizlere göre meteorun yaşı yaklaşık 4.6 milyar yıl.

Jeologlar, taşın yüzeyindeki erime ve oyuk izlerinin, meteorun Dünya atmosferine giriş sırasında oluştuğunu belirtti. Meteorun Victoria bölgesinde bugüne kadar bulunan 17’nci göktaşı olduğu açıklandı.

TAŞIN İÇ YAPISI İNCELENDİ

Bilimsel incelemede taşın iç yapısını görmek için ultra sert elmas testere kullanıldı. Kesitlerde, kristalleşmiş metalik mineral damlacıkları olan kondrüller tespit edildi. Yapılan sınıflandırmaya göre buluntu, H tipi sıradan kondritler arasında yer aldı. Bu tür meteorların, Asteroit Kuşağı’nda Hebe adlı gövdeden koparak uzayda dağıldığı değerlendiriliyor.

Araştırmacılara göre meteor, son 1000 yıl içinde Dünya’nın çekimine kapılarak Maryborough yakınlarına düşmüş olabilir.