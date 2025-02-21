Rekor üstüne rekor kıran altın rekorundan düşmesine rağmen kazandırmaya devam ediyor. Gram altın yeni güne 3.426 liradan başlayarak kazançlı seyrini korumayı sürdürüyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Altın, ekonomik belirsizliklerin tetiklediği güvenli liman talebiyle rekor seviyeye yakın seyrini koruyor. Değerli metal, sekiz haftalık aralıksız yükselişine doğru ilerlerken, ons başına 2.940 dolara kadar çıktı.

Bu hafta yüzde 2 değer kazanan altın, Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya yönelik Amerikan desteğini sonlandırabileceği endişeleriyle yeni zirvesine ulaştı. Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma için görüşmelere hazırlandığı belirtiliyor. Bu gelişme, Kiev ve Avrupa müttefiklerini endişelendiriyor.

2024’te yüzde 27 değer kazanan altın, bu yıl da yükseliş trendini sürdürerek peş peşe rekorlar kırdı. Goldman Sachs, yıl sonu fiyat tahminini ons başına 3.100 dolara yükseltirken, merkez bankalarının alımlarının fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam edeceğini öngördü. Öte yandan, Bloomberg verilerine göre külçe destekli borsa yatırım fonlarındaki varlıklar, son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Singapur’da sabah saatlerinde spot altın yüzde 0,1 artışla 2.939,52 dolara yükselirken, Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti. Paladyum ve platinde büyük bir değişiklik gözlenmezken, gümüş haftalık bazda yüzde 2’den fazla yükseliş kaydederek 33 dolar seviyesine yaklaştı.