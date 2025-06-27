Küresel piyasalardaki gelişmeler, para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Orta Doğu'daki tansiyonun düşmesi ve Fed'in faiz politikasındaki belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir izleniyor.

Öte yandan dün ABD tarafında büyüme rakamları takip edildi. ABD ekonomisi aylık bazda yüzde eksi 0,5 daralma gösterdi. ABD ekonomisi 3 yılın ardından ilk kez daralma gösterdi. Bu aynı zamanda ABD tarafında enflasyonun göstergesi olarak nitelendirilen, kişisel tüketim harcamaları verisi takip edilecek. Bu veri piyasalar üzerinde etkili olabilir.

ONS ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın haftanın son işlem gününde aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor. Dünü 3 bin 310 dolar ile 3 bin 352 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 3 bin 327 dolardan tamamladı. Yeni günde sabah seansında 3 bin 287 dolara geriledikten sonra 08.14'te 3 bin 298 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kurunda görülen kısmi yükseliş ve ons altındaki sert düşüşlerin etkisiyle, gram altında aşağı yönlü eğilimler yaşanıyor. Dünü 4 bin 223 lira ile 4 bin 285 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 254 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 4 bin 207 lira seviyesine geriledikten sonra 08.14'te 4 bin 209 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda 4 bin 209 lira olan gram altın, Kapalıçarşı'da 4 bin 266 liradan satılıyor. Aradaki fark 57 lira. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

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