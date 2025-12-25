Ons altın, 4 bin 526 dolar seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yeni günde ise kazançlarının bir kısmını sildi. Ons altın haftanın dördüncü işlem gününde 08.16'da 4 bin 479 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altın görülen geri çekilme ve dolar/TL kurundaki sınırlı yükselişlerin etkisiyle, gram altın yatay bir seyir sergiliyor. Gram altın yeni günde 08.19'da 6 bin 168 lira seviyesinden işlem görüyor.

GÜMÜŞ REKOR TAZELEDİ

Gümüş fiyatları, rekor üstüne rekor tazeledi. Gümüş ons başına 73,30 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüş fiyatı yeni günde 08.19'da 71,94 dolardan işlem görüyor.

Wyckoff, "Altında yıl sonuna kadar 4 bin 600 dolar, gümüşte ise 75 dolar seviyesi bir sonraki yukarı yönlü hedef. Teknik görünüm güçlü kalmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

ALTINI SOLLADI

Gümüş fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 149 yükseliş yaşayarak, aynı dönemde yüzde 70'in üzerinde prim yapan altını geride bıraktı.

PLATİN VE PALADYUM DÜZELTME YAPIYOR

Platin, 2.377,50 dolar ile rekor tazeledikten sonra bir miktar düzeltme yapıyor ve yüzde 2,4 düşüşle 2.220,44 dolara geriledi. Paladyum ise seans içinde son üç yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 9'dan fazla değer kaybederek 1.683,58 dolara indi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.