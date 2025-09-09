Haziran, temmuz ve ağustos aylarında yüksek fiyatlar nedeniyle tatil yapmayan birçok kişi, daha uygun fiyatların sunulduğu ve sıcak havaların devam ettiği sonbahar aylarını tercih etti. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Eylül itibarıyla ‘altın sonbahar’ beklentisine girip bu yılın turizm sezonunu bitireceğiz” dedi.

'ŞİMDİ SAHNE DAHA UYGUN FİYAT ARAYANLARIN'

Yavuz, yaz aylarında tatile çıkmayan birçok kişinin, yüksek fiyatlardan kaçınmak için tatilini sonbahara ertelediğini belirtti. Yavuz, “Çocuklu aileler tatilini bitirdi, şimdi sahne emeklilerin, çalışan olmayanların ve daha uygun fiyat arayanların” ifadelerini kullandı. Avrupa’daki sonbahar tatil yoğunluğunun da bu yıl daha fazla hissedileceğini söyledi.

Antalya’nın bu yıl da 16 milyon turiste ulaşmasının beklendiğini aktaran Yavuz, yaz ve sonbahar tatilleri arasında hava koşulları açısından büyük bir fark olmadığını, buna karşın fiyat farkının ciddi düzeyde olduğunu vurguladı ve “Temmuz-ağustos tatili ile ekim-kasım tatili arasında güneş açısından fark yok ama fiyatlar ciddi oranda daha düşük” dedi.

YÜZDE 30 DAHA UCUZ

Sonbahar döneminde otel ve uçak fiyatlarında yüzde 20 ila yüzde 30 arasında düşüş yaşandığını belirten Yavuz, bu farkın tatil bütçesinde büyük tasarruf anlamına geldiğini ifade etti. Yavuz, “Yaz dönemi 100 bin liraya yapılan bir tatil, ekim ayında 60-70 bin liraya yapılabilir” dedi.

TUI/L seyahat acentesi Tur Kontrat Müdürü Kemal Akyıldız da benzer değerlendirmelerde bulundu. Otel fiyatlarının yüksek sezonda 150 euro olduğunu, sonbaharda ise 120 euroya düştüğünü belirten Akyıldız, 10 günlük bir tatilde kişi başı 300 euro tasarruf sağlandığını ifade etti.

'SEZONU 1 MAYIS-30 KASIM OLRAK KABUL EDİYORUZ'

Uçak ücretlerindeki düşüşlerle birlikte çiftler için tatil maliyetlerinde 1000-1500 euroya kadar avantaj oluştuğunu belirten Akyıldız, “Aynı deniz, aynı güneş. Sezonu kasım sonuna kadar uzatmak zorunda kaldık” dedi. Artık Türkiye’de yaz sezonunu 1 Mayıs-30 Kasım arasında kabul ettiklerini söyledi.

Kasım ayında Türkiye’de havaların oldukça sıcak olduğunu, bu dönemde gelen turist profilinin daha çok 50 yaş üstü olduğunu belirten Akyıldız, “Oteller çocuk olmadığı için daha sakin. Hava sıcak, ortam cazip” dedi.