Bursa’da araç kiralama ve emlak danışmanlığı yaptığı belirtilen sosyal medya fenomeni Nevra Bilem ile eşi Murat Bilem, “Nişana hazırlanıyoruz” notuyla paylaştıkları altın dolu video tepki çekti.

MALİYE DENETİM BAŞLATTI

Söz konusu görüntülerin ardından Maliye ekipleri çift hakkında ayrı ayrı inceleme başlattı.

Denetimlerin, özellikle hesaplarındaki olağan dışı para hareketlerine odaklandığı ve yeni cezaların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

DAHA ÖNCE DE CEZALANDIRILDILAR

Nevra ve Murat Bilem’in geçmişte de benzer lüks paylaşımlar nedeniyle denetime tabi tutulduğu ve yüksek miktarda ceza ödedikleri biliniyor.

Özellikle evlilik yıldönümlerinde paylaştıkları gösterişli içerikler sonrasında da incelemeye alınmış ve cezai işlem uygulanmıştı.

FENOMENLER VERGİ TAKİBİNDE

Ekonomim’in haberine göre, Maliye Bakanlığı sosyal medya üzerinden gelir elde eden, ancak bu kazançları beyan etmeyen ve lüks yaşam tarzlarını açıkça sergileyen fenomenlere yönelik kapsamlı bir denetim süreci yürütüyor. Bilem çiftine yönelik soruşturmanın da bu çerçevede genişletildiği belirtiliyor.