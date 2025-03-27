Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalara yön veriyor. ABD'nin korumacı ticaret politikasına ilişkin gelişmeler piyasaların odağında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı yeni tarife adımları küresel çapta risk algısını yükselterek, güvenli liman varlıklara olan talebi artırıyor.

ONS ALTINDA REKOR

Ons altın bugün güne yükselişle başladı. Gün içinde ABD tarafında açıklana büyüme

rakamları beklenti üstünde geldi. ABD ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde 2,4 büyüdü.

Trump aynı zamanda ABD'nin gerçek kurtuluş gününün ise karşılıklı tarifelerin açıklanacağı

2 Nisan olacağını yineleyen Trump, otomobil tarifelerinin de bu tarihte yürürlüğe gireceğini belirtti. Trump, "3 Nisan'dan itibaren tahsilata başlıyoruz." ifadelerini kullandı. yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 tarife uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın gün içinde 3 bin 60 dolara yükselerek yeni rekor seviyeye ulaştı. Altının ons fiyatı, akşam 20.32'de 3 bin 49 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurunda görülen sakin seyir ve ons altındaki rekorların etkisiyle yatay bir seyirde hareketleniyor. Gram altın bugün akşam seansında aynı saat diliminde 3 bin 727 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın, Kapalıçarşı'da 3 bin 777 liradan satılırken, resmi rakamlarda 3 bin 727 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...