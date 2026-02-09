Küresel piyasalarda belirsizlik artarken, altın fiyatları yeniden yatırımcıların odağına yerleşti. ABD’nin önde gelen finans kuruluşlarından Wells Fargo, 2026 yılı sonu için altın fiyatı beklentisini dikkat çekici şekilde yukarı yönlü revize etti.

Bankanın yatırım kolu Wells Fargo Investment Institute, daha önce 4.500–4.700 dolar aralığında olan ons altın tahminini 6.100–6.300 dolar bandına yükseltti. Bu güncelleme, piyasalarda altına yönelik iyimserliği bir üst seviyeye taşıdı.

BİN 600 DOLARLIK YUKARI YÖNLÜ “RESET”

Yeni tahmin, rakamsal olarak bakıldığında oldukça güçlü bir revizyona işaret ediyor. Wells Fargo’nun güncel hedefi, önceki beklentilere kıyasla yaklaşık 1.600 dolarlık yukarı yönlü bir reset anlamına geliyor. Oransal bazda değerlendirildiğinde ise bu artış yüzde 35’e yaklaşıyor.

Mevcut ons altın fiyatının yaklaşık 4.961 dolar seviyesinde olduğu dikkate alındığında, banka altın için yüzde 23–27 aralığında ek yükseliş potansiyeli öngörüyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SERT SATIŞ, GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI GÜÇLENDİ

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, son haftalarda teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlarla daha anlamlı hale geldi. Özellikle yazılım ve hizmet hisselerinde görülen düşüşler, küresel piyasalarda yaklaşık 1 trilyon dolarlık piyasa değerinin silinmesine neden oldu. Bazı teknoloji endekslerinde kayıplar kısa sürede yüzde 15’i aştı.

Yapay zekâ yatırımlarına yönelik beklentilerin sorgulanmaya başlaması da risk iştahını zayıflattı. Amazon, 2026’ya kadar yaklaşık 200 milyar dolarlık sermaye harcaması (capex) planını açıklamasının ardından hisselerinde yüzde 9’a yakın değer kaybı yaşadı. Benzer tablo, diğer büyük teknoloji şirketlerinde de görülüyor.

RAY DALİO: “ALTINDAKİ GERİ ÇEKİLMELERİ CİDDİYE ALMIYORUM”

Artan küresel belirsizlik ortamında, ünlü yatırımcı Ray Dalio da altın cephesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dalio, Dubai’de düzenlenen World Governments Summit kapsamında yaptığı konuşmada, altındaki son geri çekilmeleri önemsemediğini belirtti.

Dalio’ya göre, belirsizliklerin arttığı dönemlerde altının güçlü bir hikâyeye ihtiyacı yok; güvenli liman algısı tek başına yeterli oluyor.

BÜYÜK BANKALARIN 2026 ALTIN TAHMİNLERİ

Mevcut ons altın fiyatına göre küresel bankaların 2026 hedefleri şöyle sıralanıyor:

JPMorgan Chase: 6.300 dolar (≈ %27 artış)

UBS: 6.200 dolar (≈ %25 artış)

Deutsche Bank: 6.000 dolar (≈ %20,9 artış)

Goldman Sachs: 5.400 dolar (≈ %8,8 artış)

Macquarie: 4.323 dolar (≈ %12,9 düşüş)

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altındaki sert yükselişler ve dönemsel geri çekilmeler ilk bakışta karmaşık görünse de, arkasındaki temel dinamikler netliğini koruyor. Merkez bankalarının yapısal alıcı konumunda olması, jeopolitik risklerin artması, küresel politika belirsizliği ve faiz beklentileri, altını yeniden güçlü bir güvenli liman haline getiriyor.

Uzmanlara göre bu faktörler bir araya geldiğinde, altının orta ve uzun vadede yatırımcılar için cazibesini koruması bekleniyor.