Küresel ekonomideki belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. ABD’de ekonomik yavaşlama endişeleri, Japonya’daki para politikalarındaki değişim sinyalleri ve ABD hükümetindeki bütçe krizi altın talebini güçlendirdi.

ABD vadeli kontratlarında da yükseliş dikkat çekerken, ons altın yüzde 1,2 değer kazancıyla 3 bin 933 dolara ulaştı.

GRAM ALTIN DA REKOR KIRIYOR

ABD dolarındaki değer kaybı ve ons altındaki tarihi yükseliş, iç piyasada gram altın fiyatlarını da yukarı çekti. Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,1 artışla başlayarak 5 bin 272 lira seviyelerine kadar yükseldi.

YEN ZAYIFLARKEN ALTIN GÜÇLENİYOR

Japonya’da Liberal Demokrat Parti’de yaşanan lider değişiminin ardından yen para birimi zayıfladı.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Yatırımcıların güvenli liman talebi, altın fiyatlarının yeniden güçlü bir ivme yakalamasını sağladı” dedi.

Uzmanlara göre Japonya’nın genişlemeci para politikası beklentileri, altını diğer para birimleri karşısında daha cazip hale getiriyor.

ABD'DE HÜKÜMET KRİZİ VE FED ETKİSİ

CNBC-e'deki yer alan habere öre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle Kongre arasındaki bütçe anlaşmazlığı sürerken, piyasalarda belirsizlik hakim. Bu durum, yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesini hızlandırdı.

Öte yandan, Fed’in yıl sonuna kadar faiz indirimi yapabileceği beklentisi de altın fiyatlarını destekliyor.

Fed yöneticisi Stephen Miran’ın “faiz indirimi sinyali” veren açıklamaları, altın piyasasında güçlü alımları beraberinde getirdi.

ALTIN YATIRIMCISI İÇİN TARİHİ DÖNEM

Altın fiyatları son bir yılda yüzde 27 oranında değer kazanarak son 49 yılın en güçlü performansını sergiliyor.

Analistler, yüksek enflasyon, düşük faiz ortamı ve jeopolitik risklerin altını uzun vadede cazip kıldığını belirtiyor.

Uzmanlar, kısa vadede kâr satışlarının görülebileceğini ancak orta ve uzun vadede altının “güvenli liman” rolünü sürdüreceğini ifade ediyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DE ARTIŞ

Altındaki yükseliş eğilimi, gümüş ve platin gibi diğer değerli metalleri de yukarı çekti.

Gümüş yüzde 0,8 artışla 48,33 dolar/ons seviyesine, platin ise 1.621 dolara yükseldi.

ALTINDA YÖN YUKARI

Uzmanlara göre, jeopolitik risklerin ve küresel ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde, altın yatırımcısı için yükseliş trendi devam edecek.

Fed’in olası faiz indirimleri ve doların zayıf seyriyle birlikte, altın fiyatlarının önümüzdeki haftalarda da güçlü kalması bekleniyor.

6 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 5.267,49 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 8.892,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 17.796,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 35.020,15 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.456,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 87.818,92 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.933,31 dolar