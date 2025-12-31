Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın aile şirketinin kurduğu telefon şirketi Trump Mobile'ın, 499 dolar değerindeki altın renkli akıllı telefonunun yıl sonuna kadar teslim edilme planları ertelendi. Yani sevkiyatlar 2026'ya yetişmeyecek.

Trump Mobile fiyatı 499 dolar (yaklaşık 23 bin lira) olarak açıklanan altın renkli akıllı telefonu, yıl sonuna kadar piyasaya sürmeyi planlıyordu. Trump’ın oğulları tarafından yönetilen aile şirketi, haziranda piyasaya bir mobil servis ve cihaz sürmek için lisans almıştı.

The Guardian’ın aktardığı habere göre Trump Mobile, cihazın bu ay teslim edilmeme ihtimalinin ‘yüksek’ olduğunu kabul etti. Şirketin müşteri hizmetleri ekibiyse Financial Times’a cihaz sevkiyatlarının ‘hükümetin kapanması’ndan dolayı gecikeceğini söyledi.

Ülkede federal hükümet geçici bütçe tasarısının onaylanamaması nedeniyle 1 Ekim’de kapanmış, bütçe onayının ardından 13 Kasım’da açılmıştı. Bu sürede harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine ara vermiş, on bini aşkın uçak seferi kriz nedeniyle iptal edilmişti.

KİM ÜRETİYOR?

Şirket ‘gururla’ telefonun Amerikan markası olduğunu iddia ediyor. Fakat T1 modelini kim tarafından üretildiği halen belirsiz. Trump Mobile ayrıca aylık 47,45 dolara bir telefon sözleşmesi sunuyor. Hizmetin adı ve fiyatıyla, Trump’ın ABD’nin 47’inci başkanı olmasına atıf yapılıyor. Şirket, Trump’ın oğulları Donald Jr ve Eric tarafından yönetiliyor.