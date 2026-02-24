Küresel piyasalarda altın fiyatlarında oynaklık devam ederken, büyük bankalar 2026 yıl sonuna yönelik beklentilerini yukarı yönlü tutmayı sürdürüyor. Özellikle merkez bankalarının altın alımları, yatırımcıların rezerv çeşitlendirme eğilimi ve küresel ekonomik belirsizlikler fiyat projeksiyonlarında belirleyici oluyor.

JP MORGAN’DAN 6.300 DOLAR TAHMİNİ

JPMorgan Chase, altının ons fiyatının 2026 yıl sonuna kadar 6.300 dolara ulaşabileceğini öngörerek en yüksek tahminlerden birini paylaştı. Banka, merkez bankalarının güçlü altın alımlarının, yatırımcıların rezerv çeşitlendirme eğiliminin ve küresel ekonomik belirsizliklerin fiyatları desteklemeye devam edeceğini belirtti.

GOLDMAN SACHS: 5.400 DOLAR BEKLENTİSİ

Goldman Sachs ise altının ons fiyatının 2026 sonunda yaklaşık 5.400 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Banka analistleri, bu yükselişte merkez bankalarının süregelen alımları ile ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirimlerinin etkili olacağını vurguladı. Güvenli liman talebinin güçlü kalmaya devam edeceği ve fiyatların yukarı yönlü riskler taşıdığı ifade edildi.

BANK OF AMERICA VE DEUTSCHE BANK AYNI GÖRÜŞTE

Bank of America da altın fiyatlarına ilişkin beklentisini yukarı yönlü revize eden kurumlar arasında yer aldı. Banka, güçlü yatırımcı talebi ve küresel belirsizliklerin sürmesi halinde ons altının 2026 yıl sonuna kadar 6.000 dolar seviyesine yaklaşabileceğini öngördü. Analistler, finansal piyasalardaki volatilite dönemlerinde altının cazibesinin arttığına dikkat çekti.

Deutsche Bank ise benzer şekilde altının 2026 yılı sonunda 6.000 dolar bandına ulaşabileceğini belirtti. Banka, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi ve yatırımcıların enflasyona karşı korunma amacıyla altına yönelmesinin fiyatları destekleyen başlıca faktörler olduğunu ifade etti.

Küresel bankaların son raporları, altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmalara rağmen 2026 yıl sonuna ilişkin yukarı yönlü beklentilerin korunduğunu ortaya koydu. Merkez bankalarının alımları ve küresel ekonomik gelişmeler, projeksiyonlarda belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR