Küresel piyasalarda altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yaşadığı sert düşüşün ardından, İran’ın Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ABD’ye yeni bir barış teklifi sunduğu yönündeki haberlerle toparlandı. ABD dolarındaki değer kaybı da altına destek verirken, yatırımcılar Orta Doğu’daki diplomatik sürece kilitlendi.

ONS ALTIN KRİTİK SEVİYELERDE TUTUNUYOR

Spot altın, sabah saatlerinde %0,8’lik bir geri çekilme yaşamasına rağmen, TSİ 08.27 itibarıyla 4.718,75 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi. Yurt içinde gram altın ise 6.829 lira seviyesinde hareketleniyor.

Geçtiğimiz hafta %2,5 değer kaybederek dört haftalık yükseliş serisini sonlandıran değerli metal, yeni haftaya dengelenme çabasıyla başladı. ABD vadeli altın kontratları ise %0,4 düşüşle 4.720,50 dolardan işlem gördü.

DİPLOMATİK HAREKETLİLİK PİYASALARI CANLANDIRDI

İran’ın Pakistan üzerinden ABD’ye, Hürmüz Boğazı’nın trafiğe açılması ve savaşın sona erdirilmesi konusunda yeni bir öneri sunduğuna dair raporlar, piyasalardaki risk algısını değiştirdi. Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda süreci değerlendirerek, "Önümüzdeki günlerde görüşmelerde bir ilerleme olup olmayacağını izliyoruz; altın için en büyük itici güç bu olacak," ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump pazar günü yaptığı açıklamada, İran’ın iki aydır süren savaşı sona erdirmek için müzakere etmek istemesi halinde kendisini arayabileceğini belirtti. Ancak cumartesi günü Pakistan’a gidecek iki elçinin ziyaretinin iptal edilmesi, barış umutlarına gölge düşüren bir gelişme olarak kaydedilmişti.

PETROL FİYATLARI ENFLASYON BASKISI

Barış görüşmelerinin tıkanması ve Orta Doğu’daki enerji ihracatının sekteye uğraması petrol fiyatlarını yukarı çekti. Artan ham petrol fiyatları, ulaşım ve üretim maliyetlerini tetikleyerek enflasyonist baskıyı artırıyor. Bu durum, merkez bankalarının faiz artırma ihtimalini güçlendiriyor.

Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı (hedge) olarak görülse de, yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor.

GÖZLER FED'İN ÇARŞAMBA GÜNKÜ KARARINDA

Yatırımcıların bir diğer odağı ise çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı. Analist Rodda, Fed’in enerji krizi kaynaklı enflasyon karşısında yılın geri kalanında izleyeceği politikanın altın için ya bir destek ya da yeni bir engel teşkil edeceğini vurguladı.

Diğer değerli metallerde ise karışık bir seyir hakim:

Spot gümüş: Yüzde 0,3 düşüşle 75,44 dolar.

Platin: Yüzde 0,1 artışla 2.013,15 dolar.

Paladyum: Yüzde 0,6 kayıpla 1.487,45 dolar.