Spot altın yüzde 0,3 değer kaybederek ons başına 4.340,29 dolar seviyesinde işlem gördü. Dün gece Trump'ın açıklama yaptığı saatlerde 4.381,21 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan değerli metal, rekorun ardından geri çekildi. ABD’de Aralık vadeli altın kontratları da yüzde 0,1 azalarak 4.356,40 dolar oldu.

GRAM ALTINDA DA SATIŞ DALGASI

Ons altındaki geri çekilme, iç piyasada gram altına da yansıdı. Gram altın yüzde 0,3 düşüşle 5.851 TL seviyesinde işlem görüyor. Kapalı Çarşı'da ise gram altın 6 bin 250 liradan satılırken çeyrek altın 10 bin 198 liradan satılıyor.

GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, fiyatlardaki düşüşün geçici olabileceğini belirterek, “Kar satışları ve güvenli liman talebindeki azalma altını kısa vadede baskılasa da, Fed’in faiz indirim süreci ilerledikçe her düşüş yatırım fırsatı olarak değerlendirilecektir” dedi.

Piyasalar, bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimi ve Aralık ayında yeni bir adım daha bekliyor. Faiz getirmeyen bir varlık olan altın, düşük faiz dönemlerinde genellikle daha güçlü performans gösteriyor.

GÖZLER CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK ENFLASYON VERİSİNDE

Waterer’a göre, “ABD enflasyon verisi beklentileri aşmadığı sürece, altındaki yükseliş trendi devam edebilir.” Ancak hükümetin kapanması nedeniyle Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin açıklanması ertelendi. Verinin yıllık bazda yüzde 3,1 artış göstermesi bekleniyor.

HÜKÜMETİN KAPANMASI 20. GÜNÜNDE

ABD hükümeti kapanmasının 20’nci gününe girerken, Senato hâlâ bütçe çıkmazını aşamadı. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, “Kapanmanın bu hafta sona ermesini bekliyoruz” dedi. Bu durum, Fed’in gelecek haftaki toplantısı öncesinde veri akışını sekteye uğratarak piyasada belirsizliği artırdı.

ABDVE ÇİN HATTINDA YENİ TRAFİK

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu hafta Malezya’da Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile görüşerek gümrük tarifeleri konusundaki gerilimi azaltmaya çalışacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yaptığı görüşme sonrasında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile “çok adil ve güçlü bir ticaret anlaşması” yapabileceklerini söyledi.

Trump, “Şi ile Güney Kore’de buluşacağız ve iki ülke için de iyi olacak bir anlaşma üzerinde çalışacağız” dedi. Ancak anlaşmaya varılamaması halinde Çin’e 1 Kasım’dan itibaren yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını da yineledi.

Trump ayrıca Çin’in kendilerine “saygılı davrandığını” belirterek, “Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim. Hatta uçak parçalarıyla bile zor durumda kalabilirler” ifadelerini kullandı.

Trump, Çin’den davet aldığını ve gelecek yılın başlarında bu ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını da açıkladı.

DİĞER DEĞERLİ METALLER

Spot gümüş yüzde 1,6 düşüşle 51,64 dolar, platin yüzde 0,7 gerileyerek 1.627,62 dolar, paladyum ise yüzde 0,5 artışla 1.503,17 dolar seviyesinde işlem gördü.