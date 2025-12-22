Altın, ABD’de faiz indirimi beklentileri ve güvenli liman talebiyle tüm zamanların zirvesine çıktı.

Spot altın, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta yaptığı 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından ilave faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güçlenmesi, güvenli liman talebinin sürmesi ve doların zayıflaması ile pazartesi günü ons başına 4.396 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yurt içinde gram altın serbest piyasada 6 bin 50 lirayı görürken Kapalıçarşı'da ise 6 bin 143 liraya kadar çıktı.

Geleneksel bir güvenli liman varlığı olarak görülen altın, jeopolitik ve ticari gerilimler, merkez bankalarının güçlü alımları ve gelecek yıl daha düşük faiz beklentilerinin etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 67 değer kazandı. Dolar endeksindeki gerileme de, altını diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha ucuz hale getirerek fiyatları destekledi.

Piyasalarda yatırımcılar, 2026 yılında ABD’de iki faiz indirimi ihtimalini fiyatlıyor.

GÜMÜŞ DE REKOR KIRDI

Spot gümüş, altınla birlikte tarihi zirvelere ulaştı ve yıl içinde yüzde 135’ten fazla değer kazandı.

Altının rekor seviyeye çıkmasının ardından ikinci güvenli liman olarak görülen gümüş de aynı şekilde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Spot gümüş 69,36 dolarda seyrederken yurt içinde gram gümüş 95,46 liraya kadar çıktı.