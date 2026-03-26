ABD-İran tarafındaki gelişmeler altın fiyatlarında dokuz gündür devam eden düşüş eğilimini dün sonlandırdı.
Altın fiyatları sert kayıpların ardından kayıplarını telafi ederek yatırımcısının yüzünü güldürmeye çalışıyor. Dün 4 bin 600 doları aşan ons altın bir miktar gevşese de kazançlarını korumaya çalışıyor.
Ons altın bugün sabah seansında 07.22'de 4 bin 518 dolar seviyesinde bulunuyor.
Gram altın, ons altındaki güçlü seyrin etkisiyle kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Gram altın bugün sabah seansında 07.22'de 6 bin 447 lirada bulunuyor.
Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 6 bin 895 lirada bulunuyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...
