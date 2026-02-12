Dalgalı bir dönemden geçen altın, yeni haftaya hızlı başladı. 6.950 TL seviyelerinden toparlanan gram altın 7.100 TL’nin üzerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.

Daha önce sert düşüş yaşayan piyasada bu toparlanma, yatırımcıların yeniden pozisyon almasına neden oldu.

Benzer hareket gümüşte de görüldü. Sert kayıpların ardından gram gümüş 120 TL seviyesine kadar yükselerek dikkatleri üzerine çekti.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Piyasaların yönü büyük ölçüde ABD’den gelen verilere bağlı. Son açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruduğunu gösterdi. Bu tablo, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi konusunda daha temkinli davranabileceği beklentisini güçlendirdi.

Uzmanlara göre asıl belirleyici olan ise ABD enflasyon rakamları olacak. Enflasyonun yüksek gelmesi halinde faiz indirimlerinin ötelenmesi gündeme gelebilir. Bu da altın fiyatlarında baskı yaratabilir. Tersi senaryoda ise gevşeme beklentisi değerli metalleri destekleyebilir.

TEKNİK GÖRÜNÜM NE SÖYLÜYOR?

Piyasa uzmanları, altın ve gümüşte yaşanan yükselişin şimdilik “tepki alımı” niteliğinde olduğuna dikkat çekiyor. Orta vadeli göstergelerin henüz güçlü bir yükseliş trendine işaret etmediği belirtiliyor.

Gram altında 7.200–7.300 TL bandı kısa vadede olası görülürken, 7.500 TL ve üzeri seviyelerin şimdilik riskli olduğu ifade ediliyor. Gümüş tarafında ise daha sert ve spekülatif hareketlerin görülebileceği uyarısı yapılıyor.

İKİ FARKLI SENARYO MASADA

Uzman değerlendirmelerine göre önümüzdeki süreçte iki temel ihtimal öne çıkıyor:

Yukarı senaryo: Küresel alım iştahının sürmesi ve faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi halinde gram altında 8.000 TL seviyeleri yeniden konuşulabilir.

Aşağı senaryo: Enflasyonun yüksek gelmesi ve Fed’in faiz indirimlerini rafa kaldırması durumunda 6.200 TL seviyelerine doğru bir geri çekilme ihtimali göz ardı edilmiyor.

TEMKİNLİ OLMAKTA FAYDA VAR

Piyasalarda net bir trend oluşmuş değil. Uzmanlar, dalgalanmanın sürebileceği uyarısında bulunarak özellikle kaldıraçlı işlemlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Altın ve gümüşte yönü belirleyecek ana başlık ise net: ABD’den gelecek veriler. Önümüzdeki günler, değerli metaller için ya yeni bir yükseliş hikâyesinin başlangıcı olacak ya da sert bir düzeltmenin habercisi.